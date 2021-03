L'option FPS Boost dispo pour les titres Bethesda L'option FPS Boost dispo pour les titres Bethesda

Il n'y aura pas eu très longtemps à attendre : le mode FPS Boost vient dès à présent de s'appliquer à cinq jeux Bethesda disponibles dans le Game Pass, permettant donc de s'adonner à du Fallout 4 et Fallout 76 en 60FPS sur les deux machines Xbox Series, et de même pour Skyrim : Special Edition, Prey et Dishonored : Definitive Edition.



Microsoft a indiqué que d'autres jeux Bethesda profiteront à l'avenir de l'option, sans indiquer si l'unique souhait est le 60FPS, ou s'ils vont s'amuser à passer du Doom ou Wolfenstein à 120FPS (vu qu'ils sont déjà à 60 de base), ce qui est doit être de l'ordre du possible vu l'âge de certains titres.