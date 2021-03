Aliens Fireteam : quelques exemples de Xenomorph Aliens Fireteam : quelques exemples de Xenomorph

Annoncé ou plutôt présenté il y a quelques jours, Aliens : Fireteam revient du coté d'IGN avec six visuels pour présenter autant de types de Xenomorph, donc le « Burster » (explose dans une mare d'acide), le « Drone » (plus mobile que les autres), le « Prétoriens » (protégé contre les balles), le « Prowlers » (de gros bourrins qui sautent sur leurs adversaires), le « Runner » (spécialisé dans les attaques en groupe) et le « Spitters » (attaque globalement à distance).



Le peuple et surtout les fans essayent de comprendre la justification scénaristique à proposer des variantes (une vingtaine au total) pour ce qui est considéré de base comme l'organisme parfait, mais disons les codes du JV ne sont pas les mêmes que pour un film.



Sortie prévue cet été sur PC et en cross gen coté PlayStation et Xbox.