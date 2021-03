Zynga rachète Echtra Games (Torchlight III) Zynga rachète Echtra Games (Torchlight III)

Dédia exclusivement à l'univers mobile et produits sur navigateur, l'éditeur Zynga souhaite se faire un petit nom sur PC et consoles et quoi de mieux pour aller plus vite de récupérer un développeur déjà formé ? Alors ce n'est pas un studio majeur mais pas non plus un inconnu puisque l'on parle d'Echtra Games, qui a récemment sorti Torchlight III, justement sur PC et consoles.



Du coup, Zynga récupère une équipe qui s'y connaît suffisamment en Unreal Engine et en cross-platform, tandis qu'Echtra Games poursuit avec un nouveau mécène son chantier actuel, à savoir un RPG (terme vague) encore non annoncé qui sortira sur plusieurs supports, et qui d'ailleurs aura le cross-play.