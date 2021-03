VGC : Dead Island 2 annulé sur old-gen VGC : Dead Island 2 annulé sur old-gen

Il n'y aura pas de grande surprise à apprendre que l'arlésienne Dead Island 2 est annulée sur les supports old-gen pour devenir une « exclusivité » PC, PlayStation 5 et Xbox Series, comme l'indique nous nouveau développeur Dambuster Studios qui recherche encore davantage du personnel spécialisé DirectX12 et Ray Tracing pour cette suite développée sous Unreal Engine 4.



Il faut remonter à 2014 pour l'annonce première de ce titre au développement chaotique, passé entre les mains de trois développeurs avant que Dambuster ne reprenne la main en août 2019, sans date de sortie pour le moment.



Comme quoi, les choses peuvent être très compliquées quand un éditeur essaye de relancer une franchise sans le développeur du premier épisode (Techland, aujourd'hui sur Dying Light 2 car une autre arlésienne Lords of the Fallen 2 a vécu exactement la même chose : orpheline de son premier studio (Deck13), annoncée il y a des années, sans cesse repoussée depuis, rebootée puis changement de développeur, et finalement annulée sur old-gen pour être également attendu sur PC/PS5/SX.