PixelJunk Raiders annoncé en exclu sur Stadia

Majoritairement affilié à Sony même si on a déjà pu le voir sur PC (et sur Wii U !), la franchise PixelJunk vient de voir son nouveau représentant annoncé et apprenez par surprise que cesera une exclusivité Stadia, accessible gratuitement aux membres « Pro » dès le 1er mars.Toujours développé chez Q-Games, le titre exploitera la fonction « State Share » pour des options « incroyables et jamais vues jusqu'à présent », et qui seront révélées peu avant le lancement la semaine prochaine.Et pour ceux qui se posent la question, non, on ne sait pas encore s'il s'agira d'une exclusivité définitive ou temporaire.