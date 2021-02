[Rumeur] Retour à la WWII pour Call of Duty 2021 [Rumeur] Retour à la WWII pour Call of Duty 2021

La franchise Call of Duty a connu de nombreux leaks, non pas sur l'existence de tel ou tel projet puisqu'il y en a de toute façon un chaque année, mais plutôt sur des détails comme le cadre, et c'est aujourd'hui l'insider reconnu Victor_Z (relayé par le tout aussi renseigné site Charles Intel) qui déclare que Call of Duty 2021 reviendra aux sources de la deuxième guerre mondiale, quatre ans après le justement nommé WWII.



Slegdhammer Games serait d'ailleurs aux commandes, ce qui fait échos à d'autres rumeurs allant dans ce sens, et ce sera tout pour le moment, sans pouvoir encore savoir quand ce chapitre sera présenté au public vu que Activision a totalement modifié ses plans de communication en 2020, ce qui n'a pas empêché l'énorme succès de Black Ops : Cold War.