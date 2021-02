343i met la franchise Halo Wars au repos

Il y a un petit moment de cela, les fans ont demandé à 343 Industries si unétait dans les cartons, ce à quoi le studio a répondu qu'entre l'avenir (), le chantiermais aussi le suivi de, il était à l'époque très difficile d'envisager la mise en place d'un projet de ce type.Et aujourd'hui,est bouclé dans les grandes lignes, permettant aux intéressés de remettre la question sur le tapis et malheureusement pour eux, il n'en est rien : John Junyszek préfère couper court à tout espoir en indiquant que non seulement le suivi est terminé pour(depuis l'ultime MAJ d'août 2020) mais qu'il n'y a « actuellement » aucun plan pour un nouvel épisode. En conclusion : la franchise RTS est placée au repos.Manque d'idées ou peut-être tout simplement un manque d'effectif car non seulement Creative Assembly est très occupé à enchaîner sesà grand succès, mais on sait également queva désormais être le principal nerf de 343i avec déjà un lancement à préparer mais aussi la perspective d'un énorme suivi promis aussi bien du coté de la campagne que du multi.