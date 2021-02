Au moins, Sonic 2 (le film) a maintenant un logo

On sait ce que vous pensez des « trailers logo » mais il faudra se contenter de cela pour fêter l'officialisation du titre du deuxième film Sonic qui, accrochez-vous bien, s'appellera donc. Incroyable.Cela nous permet de rappeler que cette suite sortira dans les salles de cinéma le 8 avril 2022 (aux USA du moins, et si tout va bien d'ici-là), que le tournage débutera le mois prochain, et que selon les dernières rumeurs en date, Tails ne serait pas le seul compagnon à débouler puisqu'il se murmure que Jason Momoa (…) serait au rapport pour donner sa voix à un certain Knuckles.