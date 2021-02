Blizzard prévient de suite que ni Diablo IV ni Overwatch 2 ne sortiront en 2021 Blizzard prévient de suite que ni Diablo IV ni Overwatch 2 ne sortiront en 2021

Le peuple (ceux fans de Blizzard du moins) a le regard tourné vers le vendredi 19 février, date d'ouverture de la « BlizzCon Online », et sans savoir encore si les très attendus Diablo IV et Overwatch 2 feront part de leurs présences, Activision préfère prévenir de suite : ni l'un ni l'autre n'arrivera cette année. En revanche, si tout se passe bien, 2022 est déjà considéré par l'éditeur comme une très grande année de sortie, avec la perspective d'une « haute croissance économique ».



Du coup, y a quoi pour 2021 ? Hé bien du suivi de jeux en place, du mobile, l'habituel Call of de fin d'année et logiquement le lancement (sur mobile) de Diablo Immortal pendant qu'on ignore totalement quand sortira le remaster/remake de Diablo II, en préparation (selon les rumeurs) par Vicarious Visions.