The Division 2 : l'upgrade PS5 & SX en même temps que l'event spécial Resident Evil

débutera le 2 février un event spécialdans le cadre d'un partenariat pour fêter les 25 ans de la franchise (vous pourrez y débloquer des costumes le temps de 2 semaines) mais ce n'est pas tout.Car le responsable de communication de la franchise nous révèle que c'est à cette même date que sortira le nouveau patch avec un rééquilibrage… et l'upgrade PlayStation 5 et Xbox Series qui apportera le 4K et 60FPS, même si comme d'habitude il faudra vérifier si c'est bien un combo ou s'il faudra faire un choix.