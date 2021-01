Dying Light 2 : une édition collector en fuite... en attendant la date de sortie ? Dying Light 2 : une édition collector en fuite... en attendant la date de sortie ?

Dans cette nouvelle année de pandémie où bien nombreuses seront les annonces de report, un titre dont on commençait à oublier l'existence pourrait bien profiter de cette période de semi-accalmie pour ENFIN se placer dans le calendrier : un revendeur tchèque vient de faire une probable bourde en listant une édition collector de Dying Light 2, signifiant qu'un communiqué avec une date pourrait bien tomber dans les jours à venir.



Outre les habituels goodies, on remarquera tout de même que seuls les supports d'origine (donc PC, PlayStation 4 et Xbox One) sont notifiés, signifiant que la New Gen devra peut-être se passer de cette suite attendue depuis bien longtemps, hors rétrocompatibilité bien sûr.