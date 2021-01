Le prochain PlayDead sera en monde ouvert Le prochain PlayDead sera en monde ouvert

Une offre d'emploi bien éloquente chez PlayDead vient nous fournir en informations sur ce troisième projet qui sera cette fois édité par Epic Games, et d'ailleurs en partie financé par les détenteurs de la plate-forme EGS, ce qui n'empêchera pas une sortie sur plusieurs plate-formes via le label Epic Games Publishing.



Ce n'est pas tout car nous apprenons également que ce nouveau chantier de l'équipe de 50 têtes sera donc à ambiance SF et surtout, un jeu en monde ouvert, ce qui là peut clairement surprendre de la part de ceux qui ont produit des titres on ne peut plus linéaires (Inside et Limbo donc).



Cadeau pour la route : deux nouveaux artworks.