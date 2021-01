Grounded : les insectes volants en approche Grounded : les insectes volants en approche

Grounded continue tranquillement de progresser dans son coin et après la mise à jour aquatique en fin d'année dernière, la prochaine upgrade fera l'inverse en s'attardant d'une certaine façon sur les cieux puisque basée sur l'arrivée de nouveaux insectes volants, comme les abeilles, les moustiques et les lucioles.



Bien entendu, outre le danger propre à certaines de ces bestioles, s'y attaquer vous permettra de repartir avec de nouvelles récompenses de loot et donc craft pour encore augmenter les possibilités de ce jeu de survie conçu par une petite équipe d'Obsidian.



Rappelons enfin que cette prochaine MAJ ne fera que passer le titre en 0.60, signifiant qu'il reste encore du chemin avec la sortie du jeu « final » (donc hors suivi).