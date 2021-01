Le Tales of Festival reviendra en mars

Le Tales of Festival n'a pas eu lieu à la date prévue (en fin d'année dernière) pour les habituelles raisons de Covid-19, ayant poussé Bandai Namco à reporter son event le temps d'en remanier la structure pour ce qui sera évidemment quelque chose d'exclusivement numérique.Et sachez donc qu'on a justement la nouvelle date : c'est acté pour le 6 et 7 mars 2021, avec plus d'une trentaine de doubleurs qui viendront tour à tour évoquer la franchise qui fête ses 25 ans, pendant que les fans croisent les doigts pour le retour dedans l'actualité, ce qui est d'ailleurs fort probable vu que son producteur annonçait il y a quelques temps que le titre est entré dans la dernière phase de son développement.