De nouveau dans le vert, CI Games renouvelle ses ambitions pour Lords of the Fallen 2

De nouveau en forme et désormais dénué de dettes, CI Games compte accélérer le chantier de l'arlésienne Lords of the Fallen 2, annoncé depuis le début de la génération précédente, trimbalé d'un développeur à l'autre avant un ultime reboot chez le studio Hexworks, spécialement conçu pour l'occasion et qui va bénéficier d'un budget plus conséquent que le premier pour pondre une digne suite toujours dans l'univers « Dark Fantasy » mais avec un « système de combat revisité », avec déjà le but de poursuivre la franchise si le succès est au rendez-vous.



Un communiqué qui permet d'apprendre d'ailleurs que le premier a dépassé sur la longueur les 3 millions de ventes, tandis que ce deuxième n'a pas encore de date (PC, PS5, SX). Tout juste sait-on qu'il aura le statut de AAA avec le prix qui va avec, contrairement à Sniper Ghost Warrior Contracts 2 du même éditeur qui arrivera cette année « à prix moyen ».