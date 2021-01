Occupé par plusieurs projets, Acquire espère néanmoins revenir un jour sur Tenchu

Dans la dernière édition du magazine Famitsu, le PDG d'Acquire (Takuma Endo) a évoqué la licence, s'excusant au préalable de briser quelques espoirs en évoquant que la marqueenregistré en 2018 n'avait que pour but de renouveler les droits qui avaient expiré. Rien de plus.Pour autant, Endo aimerait bien lancer un nouvel épisode développé « à partir de zéro » sur la génération en cours si la possibilité se présente, que ce soit en partenariat avec FromSoftware (qui possède les droits de la licence) ou une suite spirituelle, chose que bien des fans espèrent même si le studio semble actuellement occuper avec son envie de produire via un nouveau label des jeux indépendants, de petites envergures et suffisamment uniques. L'un est d'ailleurs prévu pour fin 2021, et nous en aurons bientôt des nouvelles.Acquire qui en profite également pour annoncer(PC, PS4, Switch), un donjon-RPG façon hack'n slash prévu pour cet été au Japon, tout en déclarant que malgré l'absence d'informations depuis un an,est toujours en développement.