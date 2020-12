Konami : sur Switch, Momotaro Dentetsu SHRT a désormais dépassé 1,5 million de ventes

On parlait il y a encore moins d'une semaine d'exemplaires « distribués » mais cette fois, Konami annonce que sona réellement dépassé 1,5 million de « ventes », en faisant comme on le savait déjà le gros succès de noël 2020 au Japon avec encore possibilité de grimper grâce à l'habituel boost des étrennes du début d'année (coutume encore très présente sur l'archipel).Parti comme c'est, celui qui est actuellement le deuxième plus gros succès tiers de la Switch sur ce territoire (après) devrait sans mal devenir le plus grand carton de l'histoire de Konami, là encore au Japon, l'unique représentant encore face à lui étantsur Game Boy (2,2 millions de ventes).