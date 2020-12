Dragon Ball FighterZ : Super Baby 2 se dévoile Dragon Ball FighterZ : Super Baby 2 se dévoile

Les scans du V-Jump nous révèlent les premiers visuels de Super Baby 2, l'avant-dernier personnage du Pass en cours de Dragon Ball FighterZ, dont le teaser (ou trailer) devrait tomber demain à l'occasion de la Jump Festa.



Et pour rester dans la licence, on ajoute à cela l'arrivée prochaine dans l'increvable Dragon Ball Xenoverse 2 de Paikuhan, ou Paul Kuan pour les puristes du Club Do.