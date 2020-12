Cloud Chamber souhaite (apparemment) un vrai système de dialogue pour le prochain Bioshock Cloud Chamber souhaite (apparemment) un vrai système de dialogue pour le prochain Bioshock

Le prochain Bioshock a été officialisé il y a quelques temps, juste toujours pas montré pour l'instant, et c'est donc via de nouvelles offres d'emploi du studio « Cloud Chamber Games » qu'on peut retirer quelques indices très intéressant sur ce nouvel épisode.



Sont évoqués :



- Un projet ambitieux, basé sur la narration, plein de personnages secondaires

- Concevoir un système de dialogue et avoir une certaine expérience sur des RPG

- « Monde ouvert »

- Nouvelles idées en terme d'IA pour la lier directement à la narration



Pour le monde ouvert, n'imaginez pas forcément quelque chose de gigantesque puisque les deux premiers Bioshock restent des jeux qualifiés « d'ouverts » dans leur principe MetroidVania où l'on revient souvent dans des zones déjà visitées (contrairement au troisième, plus linéaire).



Ce sera tout pour le moment et avec un chantier déjà officialisé depuis un an (et débuté selon la rumeur en 2017), espérons que nous commencerons à en voir la couleur en 2021.