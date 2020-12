PS Now : le programme de décembre PS Now : le programme de décembre

Comme d'habitude avec le service, Sony n'a pas le temps de dresser le communiqué officiel qu'un stagiaire à valider la publicité sur l'application officielle, permettant de savoir quel était le programme du PlayStation Now pour ce mois de décembre 2020 :



- Horizon Zero Dawn : Complete Edition

- The Surge 2

- Darksiders III

- Wreckfest (pendant 6 mois)

- Stranded Deep

- Broforce



Comme d'habitude, ce sera disponible en Cloud sur PC et avec le choix entre Cloud et téléchargement direct sur PlayStation 4 et PlayStation 5.