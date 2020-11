Phantasy Star Online 2 : New Genesis donne rendez-vous le 19 décembre

Si décembre sera très calme niveau actualité hors Game Awards, comme chaque année, quelques petits événements viendront comme à chaque fois casser la routine et SEGA annonce se placer dans le lot avec un Live le 19 décembre spécialement consacré àqui il faut le rappeler n'a pas le statut de remplaçant : lui comme PSO2 évolueront en parallèle, avec possibilité d'ailleurs de garder son avatar sur les deux (mais pas la progression).Le Live sera disponible en japonais et en anglais pour bien appuyer que cette fois, ce sera une sortie mondiale au printemps 2021 même si pas partout de la même façon : PC sur tous les territoires, Xbox uniquement en occident, PS4 (et Switch via le Cloud) uniquement au Japon.