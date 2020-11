Après Tetris Effect Connected, Tetsuya Mizuguchi attaque déjà son prochain projet

Pas de vacances pour Tetsuya Mizuguchi, ou en tout cas pas trop tant l'homme aime aller vite dans ses déclarations. En 2016 déjà, juste après la sortie de, il nous annonçait travailler sur un nouveau projet,donc, sorti deux ans plus tard d'abord sur PS4 (avec la VR), puis PC et enfin il y a quelques jours dans sa nouvelle versionsur PC et consoles Xbox.Un nouveau chantier de bouclé, et encore une fois pas de temps à perdre : l'homme annonce être retourné au charbon pour un futur titre qui restera dans ses habitudes entre musique et sensations visuelles.Pas d'indice supplémentaire mais on se sent obligé de penser aux apports de la Dual Sense vu ce que propose déjàcoté intensité des vibrations, sans aller jusqu'à fantasmer pour la réalité virtuelle : Mizuguchi a déclaré l'année dernière que malgré la puissance de la nouvelle génération, il ne développerait plus de nouveaux jeux VR tant que Sony (ou Microsoft) ne proposeront pas un casque plus évolué en terme de résolution, aussi bien pour rendre honneur au rendu que pour éviter le motion-sickness.