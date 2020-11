Call of the Sea arrivera bien en décembre

Sis'est enfui pour atterrir à la fin janvier,devrait lui tenir ses engagements de 2020 puisque la fiche du jeu a été mis à jour sur le Xbox Store en indiquant un lancement le 8 décembre (PC/SX/One) avec upgrade gratuite et dans le cas New Gen de la 4K, du 120FPS et du Ray Tracing.Pas encore de nouveau trailer mais un rappel d'importance : c'est directement dans le Game Pass.