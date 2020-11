Marvel's Spider-Man : deux costumes bonus pour fêter le remaster (mais aussi sur PS4) Marvel's Spider-Man : deux costumes bonus pour fêter le remaster (mais aussi sur PS4)

Marvel's Spider-Man fera son retour comme chacun sait sur PlayStation 5 via un remaster exclusivement inclus dans l'Ultimate Edition incluant Miles Morales et Insomniac profitera de cette remise en avant pour ajouter deux costumes supplémentaires à une garde-robes déjà bien garnie. Deux costumes qui seront d'ailleurs également ajouter sur PS4 via une MAJ, mais sans date indiquée pour le moment.



Le développeur rappelle que le remaster justifiera l'absence d'upgrade gratuite par un vrai trailer de fond entre 4K/60FPS, une exploitation du SSD mais aussi les features de la Dual Sense, ce qui est pour le coup assez ironique puisque c'est vraiment l'aspect que Miles Morales n'a aucunement cherché à exploiter.