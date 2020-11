[Rumeur] Crytek : plusieurs projets sur la table, dont du Crysis et du Ryse [Rumeur] Crytek : plusieurs projets sur la table, dont du Crysis et du Ryse

Alors que Crysis Remastered est disponible depuis quelques semaines et que Hunt Showdown continue tranquillement sa carrière, il y a une certaine preuve que Crytek revient peu à peu dans le game et cela ne devrait être qu'un début puisque la firme allemande a été victime d'un piratage de données qui permis de faire ressortir plusieurs noms de projets.



On y trouve donc un certain Crysis Next qui sera un énième Battle Royale en F2P (à 100 joueurs comme d'habitude) mais également d'autres noms :



- Crysis VR

- Robinson II (probable suite du jeu VR Robinson : The Journey)

- Ryse Next (probablement en rapport avec Ryse : Son of Rome)



Mais avant de tirer des conclusions hâtives, surtout pour le dernier cité, rien ne dit encore que chaque projet soit des chantiers actuellement en cours, et pas juste de simples idées sur le papier « au cas où ».