Tell Me Why : le doublage FR disponible Tell Me Why : le doublage FR disponible

Ce fut une sympathique promesse de la part de Dontnod et Microsoft, d'ailleurs parfaitement tenue : l'expérience narrative Tell Me Why vient d'accueillir une mise à jour gratuite qui ajoute un doublage intégral FR (en plus de l'allemand, le portugais et l'espagnol pour ceux que ça intéresse).



Si vous ne l'avez pas commencé et que vous êtes abonnés Game Pass, autant se faire plaisir vu que les trois épisodes sont disponibles dessus et le resteront à jamais (par le financement, c'est considéré comme un jeu Xbox Game Studios).