Tests

Dès les premières minutes, mes à-priori concernantont commencé à s’envoler : en voilà un jeu bien plus intéressant que prévu. Il faut dire quea eu la bonne idée de nous mettre dans le bain avec une première zone ouverte qu’on s’est chargé d’éponger de fond en comble pour tout simplement comprendre et saisir toutes les mécaniques du jeu, et y découvrir quelque chose qui déjà propose des déplacements vraiment cool avec cette chevelure magique permettant de créer des sortes de petits ponts à loisir, et surtout bénéficier du double-saut le plus pratique du monde. On a alors l’impression que rien ne nous est inaccessible et si structurellement, on n’est pas loin du classique open-world (bien que ce soit des zones plus ou moins ouvertes) un peu façon Ubisoft, le fait d’avoir des cartes vierges pousse à l’exploration vu que les points d’intérêt n’apparaîtront qu’à proximité grâce au flair de notre gros toutou magique (ou en allant parler à ce que j’appellerais des robots-moines éparpillés un peu partout).Il en est de même pour le système de combat, classique lui aussi vu que dans la fameuse formule populaire Soulsborne mais sans l’aspect punitif (on ne perd rien en cas d’échec) mais hormis quelques soucis de caméra contre les plus grosses bestioles, c’est efficace et on adopte assez rapidement les nombreuses mécaniques qui s'imbriquent doucement les unes sur les autres. La difficulté est d’ailleurs assez bien calibrée, le genre où l’on peut s’en sortir sans problème en mode normal dès lors qu’on ne fait pas n’importe quoi (l’héroïne a la défense d’un moustique et peut crever en quelques coups), mais il est dommage qu’en progressant, la maîtrise devient telle que l’équilibrage en prend un coup et qu’il devient difficile de faire un faux pas, encore plus quand on comprend la puissance abusée de certaines compétences dont le « Brise-Crâne » qui à lui seul peut vous faire sortir vainqueur d’un 2V6 (on compte votre loup).Bref, le petit jeu sympathique qui fait le taf mais qui peut rapidement finir par nous tomber des mains. Le premier problème intervient plus ou moins rapidement, en tout cas précisément après avoir accompli le premier objectif principal, lorsqu’on entre dans un premier tunnel narratif usant et pourtant le premier d’une longue série en incluant les blabla secondaires en cours de route et les appels radios donnant envie d’hurlerL’univers a beau avoir un certain fond, il reste oubliable et encore plus la quasi-totalité des protagonistes sous Xanax qui ne peuvent offrir que des échanges mous quand ils ne sont pas mielleux. La mise en scène, on va éviter de détailler, juste qu’elle est aussi travaillée qu’un vieux RPG Bethesda. Ou récent, pour ce que ça change. L’expérience typique où l’on se demande si une narration environnementale et par rares documents n’auraient tout simplement pas été plus efficaces, ne serait-ce que pour le rythme.Et le deuxième point qui a fini par revoir notre jugement initial, et la note avec, c’est tout simplement le manque de variété. Une durée de vie de plus ou moins 25h selon votre envie de fouiner ou filer, c’est potentiellement ni trop ni pas assez dans le genre, mais le soucis c’est que le jeu a déjà livré toutes ses principales cartes dès la première zone (sur une douzaine, de taille variable). Ensuite ça peaufine un peu par l’augmentation en puissance et l’acquisition des différents éléments (feu, foudre, poison, etc) mais même là, vous serez surpris d’avoir amélioré au max certains aspects comme l’équivalent d’une forge ou les principales jauges d’amitié… alors que vous n’êtes même pas encore au tiers du jeu. J’ai personnellement soulevé un sourcil en voyant pop le succès pour « Avoir obtenu toutes les graines » (pour la cuisine) au chapitre 4 ou 5. En ajoutant un bestiaire assez pauvre jusqu’au recyclage de certains boss (le type change parfois…), mais aussi les décors et ce malgré quelques surprises esthétiques de temps en temps, Beast of Reincarnation aurait peut-être gagné en intérêt en condensant davantage son contenu tout en abaissant encore d’un cran le prix. Mais ça reste un sympathique essai, à renouveler si possible.J’ai mis 8h à comprendre que l’on pouvait faire pousser nos cheveux contre un mur à la vertical pour ensuite bondir en hauteur. J’ai loupé quelques objets à cause de ça (en vrai, on peut revenir en arrière mais flemme).Au moment d’écrire ces lignes, Game Freak déployait la MAJ 1.07 corrigeant potentiellement quelques soucis de caméra tout en mettant fin à un bête défaut que l’on avait oublié de signaler, à savoir permettre que le bouton d’interaction avec un élément du décors ne soit pas le même que celui du saut (foutus leviers).