description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Moss : La relique oubliée est une aventure touchante et envoûtante qui se déroule dans les pages d'un livre de contes vivant, lequel foisonne de mythes et de magie ancestrale. Guidez une héroïne lilliputienne, mais déterminée qui se lance dans un périple émouvant où défi, courage et interaction se mêlent et s'entremêlent.
Moss : La relique oubliée réunit les Livres I et II, tous deux adulés par les joueurs et salués par la critique. (Re)découvrez ces deux bijoux vidéoludiques dans une seule et même aventure singulière, merveilleusement optimisée et remaniée pour son arrivée sur PC et consoles.
Mais dire d'un jeu VR qu'il a été adulé alors que la VR est un micro marché, ca reste un peu exagéré. La VR de Sony a floppé du fait du manque de jeux, et parce que les technos 1 et 2 ne sont même pas compatibles.
le marché VR c'est quand même 30 millions de joueurs... soit autant que le marché xbox
et ce n'est pas parce que jim ryan a tout fait pour faire foirer le casque de sony, il ne c'est pas vendu ailleurs...
comme a chaque fois vaut mieux montrer les chiffres du marché parce que la VR reste souvent dans l'ombre des médias...
Sony n'est pas dans le Top 6. Le PSVR2 aurait 3.4 millions d'utilisateurs en juillet 2025 (ok c'est plus que ce que je pensais).
Mais les critiques joueurs sont peut-être très bonnes pour ce jeu justement parce qu'il n'y a pas grand chose à comparer sur PSVR2, non ?
Je n'ai pas dit que le casque est mauvais ou que personne ne l'a acheté, je dis que le flop (certes relatif, avec 3 millions d'utilisateurs) est venu du manque de profondeur du catalogue.
3 millions ça reste un micro-marché, pour les studios Sony en tous cas, d'où la frilosité à sortir un Last of Us ou un Spiderman en VR.
Une œuvre peut-être peu connu, mais reconnu ce qui est le cas ici et inversement
Malheureusement la VR c’est surtout OK quand on joue seul. Ça isole et c’est moins simple/rapide à lancer que d’appuyer sur le bouton de sa manette pour allumer sa console.
À force on a la flemme. L’effet raclette