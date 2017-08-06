description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Moss : La relique oubliée est une aventure touchante et envoûtante qui se déroule dans les pages d'un livre de contes vivant, lequel foisonne de mythes et de magie ancestrale. Guidez une héroïne lilliputienne, mais déterminée qui se lance dans un périple émouvant où défi, courage et interaction se mêlent et s'entremêlent.
Moss : La relique oubliée réunit les Livres I et II, tous deux adulés par les joueurs et salués par la critique. (Re)découvrez ces deux bijoux vidéoludiques dans une seule et même aventure singulière, merveilleusement optimisée et remaniée pour son arrivée sur PC et consoles.
Mais dire d'un jeu VR qu'il a été adulé alors que la VR est un micro marché, ca reste un peu exagéré. La VR de Sony a floppé du fait du manque de jeux, et parce que les technos 1 et 2 ne sont même pas compatibles.
le marché VR c'est quand même 30 millions de joueurs... soit autant que le marché xbox
et ce n'est pas parce que jim ryan a tout fait pour faire foirer le casque de sony, il ne c'est pas vendu ailleurs...