Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/16/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Moss : The Forgotten Relic / Lancement
Aventure





Éditeur : Polyarc
Développeur : Polyarc
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois.

Moss : La relique oubliée est une aventure touchante et envoûtante qui se déroule dans les pages d'un livre de contes vivant, lequel foisonne de mythes et de magie ancestrale. Guidez une héroïne lilliputienne, mais déterminée qui se lance dans un périple émouvant où défi, courage et interaction se mêlent et s'entremêlent.
Moss : La relique oubliée réunit les Livres I et II, tous deux adulés par les joueurs et salués par la critique. (Re)découvrez ces deux bijoux vidéoludiques dans une seule et même aventure singulière, merveilleusement optimisée et remaniée pour son arrivée sur PC et consoles.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 80%
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    posted the 07/16/2026 at 06:30 AM by nicolasgourry
    comments (4)
    magneto860 posted the 07/16/2026 at 07:38 AM
    Adulés par les joueurs ? Mais c'était des jeux VR non ? Et le premier a été offert à TOUS les joueurs pendant la pandémie, ce qui fait que j'ai pas de VR mais que j'ai Moss, et que je ne l'ai jamais lancé...
    keiku posted the 07/16/2026 at 08:07 AM
    magneto860 ca n'en reste pas moins une véritable merveille en VR
    magneto860 posted the 07/16/2026 at 08:24 AM
    Je n'en doute pas. Si j'avais la VR ce serait assurément le deuxième jeu que je lancerai (après Horizon VR vu que je kiffe cette licence).

    Mais dire d'un jeu VR qu'il a été adulé alors que la VR est un micro marché, ca reste un peu exagéré. La VR de Sony a floppé du fait du manque de jeux, et parce que les technos 1 et 2 ne sont même pas compatibles.
    keiku posted the 07/16/2026 at 08:34 AM
    magneto860 il a été adulé puisque les critique joueurs qui l'ont acheté sont a 95%

    le marché VR c'est quand même 30 millions de joueurs... soit autant que le marché xbox

    et ce n'est pas parce que jim ryan a tout fait pour faire foirer le casque de sony, il ne c'est pas vendu ailleurs...
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