Éditeur : Polyarc

Développeur : Polyarc

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2

Date de sortie : Été 2026

Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois.

Moss : La relique oubliée est une aventure touchante et envoûtante qui se déroule dans les pages d'un livre de contes vivant, lequel foisonne de mythes et de magie ancestrale. Guidez une héroïne lilliputienne, mais déterminée qui se lance dans un périple émouvant où défi, courage et interaction se mêlent et s'entremêlent.Moss : La relique oubliée réunit les Livres I et II, tous deux adulés par les joueurs et salués par la critique. (Re)découvrez ces deux bijoux vidéoludiques dans une seule et même aventure singulière, merveilleusement optimisée et remaniée pour son arrivée sur PC et consoles.