Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Polyarc
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/16/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Moss : The Forgotten Relic / Trailer
Aventure





Éditeur : Polyarc
Développeur : Polyarc
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : Été 2026
Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois.

Moss : La relique oubliée est une aventure touchante et envoûtante qui se déroule dans les pages d'un livre de contes vivant, lequel foisonne de mythes et de magie ancestrale. Guidez une héroïne lilliputienne, mais déterminée qui se lance dans un périple émouvant où défi, courage et interaction se mêlent et s'entremêlent.
Moss : La relique oubliée réunit les Livres I et II, tous deux adulés par les joueurs et salués par la critique. (Re)découvrez ces deux bijoux vidéoludiques dans une seule et même aventure singulière, merveilleusement optimisée et remaniée pour son arrivée sur PC et consoles.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=R-0bqE1wl00
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    posted the 05/14/2026 at 05:50 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    kevinmccallisterrr posted the 05/14/2026 at 07:01 PM
    Oh sympa ça ! Je me le prendrai sur Steam ou Switch 2 à l’occaz Merci pour l’info ! Mais c’était un jeu VR à la base ça, non ?
    nicolasgourry posted the 05/14/2026 at 07:14 PM
    kevinmccallisterrr oui
    losz posted the 05/14/2026 at 11:17 PM
    Un des très rare jeu vr à être sympa, j'espère qu'un jours on verra le astro comme ca, histoire de foutre le premier psvr à la poubelle.
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