La « formule de gameplay » a été modifiée pour Gears of War: E-Day. C'est ce qu'a révélé Jez Corden dans le podcast XB.
C'est ainsi qu'il a répondu à l'hypothèse de son coanimateur selon laquelle la formule des jeux de tir à couverture pourrait être dépassée pour le public actuel. Corden ne peut pas citer de changements concrets dans le gameplay, mais affirme que l'accent est aussi mis sur le combat au corps à corps celui-ci est « plus dynamique, et pas simplement scripté ».
Jez mentionne également une animation plus réaliste de la tronçonneuse.
En plus du corps à corps , il y a aussi plus de tronçonneuse, mais de manière plus dynamique. Ce n’est plus simplement une animation scriptée du type « voici une séquence à la tronçonneuse », mais quelque chose de plus concret
La sortie de Gears of War E-Day est prévue pour 2026 sur PC et Xbox Series. Selon les rumeurs, une version pour PS5 serait également attendue.
ce serait en mode dead island 2?!
Donc le côté guerre avec nôtre bite et notre couteau c'est très bien
Il serait temps qu'xbox officialise les nouvelles générations de manettes même si c'est pas le sujet.
Merci de l'info Negan, la trilogie était top donc un préquel, je paierais chère
Entre Halo Remake (Day one) ce Gears of War E-Day (Day one) et potentiellement Fable en fin d’année ! Et Forza Horizon 6.
Quelle année de fou pour Xbox !
Mais Gears 5 franchement c'etait pas terrible, ces phases en pseudo open world ca apporte rien, ca dilue juste l'expérience, et Kate franchement bof comme perso principal, ils voulaient forcer du feminin bah ca marche pas, Gears c'est de la testo.
C'est comme si tu faisais un Uncharted en open world, ce serait de la merde car ca limiterait les lieux alors que des niveau linaires permettent de voyager à travers le monde.