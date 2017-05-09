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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
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creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 04/14/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
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Gears Of War : E-Day « Ils ont fait évoluer la formule »
Gears Of War : E-Day


La « formule de gameplay » a été modifiée pour Gears of War: E-Day. C'est ce qu'a révélé Jez Corden dans le podcast XB.

C'est ainsi qu'il a répondu à l'hypothèse de son coanimateur selon laquelle la formule des jeux de tir à couverture pourrait être dépassée pour le public actuel. Corden ne peut pas citer de changements concrets dans le gameplay, mais affirme que l'accent est aussi mis sur le combat au corps à corps celui-ci est « plus dynamique, et pas simplement scripté ».

Jez mentionne également une animation plus réaliste de la tronçonneuse.

En plus du corps à corps , il y a aussi plus de tronçonneuse, mais de manière plus dynamique. Ce n’est plus simplement une animation scriptée du type « voici une séquence à la tronçonneuse », mais quelque chose de plus concret



La sortie de Gears of War E-Day est prévue pour 2026 sur PC et Xbox Series. Selon les rumeurs, une version pour PS5 serait également attendue.
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    xynot
    posted the 04/14/2026 at 05:18 PM by negan
    comments (6)
    ravyxxs posted the 04/14/2026 at 05:27 PM
    Mmmm intéressant ça, et oui, tu mets un gameplay du 5 aujourd'hui, je sais pas si ça sera remarquable, et le corps à corps plus actif et mis en avant...wow...moi qui ai toujours pris du recul avec l'ennemi dans ce genre de point, j'imagine que le jeu sera moins lourd....car sinon tu te fait déglinguer de base.
    skuldleif posted the 04/14/2026 at 05:29 PM
    apres dans doom l'animation ajoutai un viscéralité que doom the dark ages a perdu

    ce serait en mode dead island 2?!
    negan posted the 04/14/2026 at 05:29 PM
    ravyxxs J'aime bien la cohérence pour l'instant, c'est le début de l'invasion tout est a faire.

    Donc le côté guerre avec nôtre bite et notre couteau c'est très bien
    jenicris posted the 04/14/2026 at 05:31 PM
    Le fait que cela soit une préquelle m'intéresse bien plus qu'un 6 ème opus
    ravyxxs posted the 04/14/2026 at 05:33 PM
    negan Ouais c'est clair.
    judgedredd posted the 04/14/2026 at 06:15 PM
    J'espères un collector, une façade habillée
    Il serait temps qu'xbox officialise les nouvelles générations de manettes même si c'est pas le sujet.
    Merci de l'info Negan, la trilogie était top donc un préquel, je paierais chère
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