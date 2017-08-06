profile
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PC/NS2] Glaciered / 1er Boss : Epilga (Gameplay)
Aventure





Éditeur : PLAYISM
Développeur : Studio Snowblind
Genre : Aventure/RPG
Prévu sur PC/NS2
Date de sortie : Q2 2026
Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

Le jeu se déroule sur Terre, 65 millions d'années dans le futur, où "l'Everwinter" a transformé la surface de la planète en une gigantesque couche de glace et où la vie continue de survivre sous les mers recouvertes de glaciers.
Des plantes aquatiques poussent dans le ciel glaciaire et des poissons colorés et bioluminescents illuminent les fonds marins. Une nouvelle espèce prospère dans ce nouvel âge d'or de la vie. Il s'agit des Tuai, descendants des oiseaux et successeurs des dinosaures. L'intelligence supérieure et le métabolisme unique qu'ils ont développés au cours de millions d'années leur ont assuré la prospérité dans cet environnement glacial. La grande période glaciaire qui nourrit cet écosystème abondant survivra tant que l'Everwinter persistera.
Incarnez un Tuai qui lutte contre ce qui menace l'Everwinter.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=_5DG429GzDA&t
    posted the 03/04/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    keiku posted the 03/04/2026 at 09:28 AM
    zone of enders mais version sous marine
    malroth posted the 03/04/2026 at 10:36 AM
    keiku franchement ça pourrait etre cool
    neetsen posted the 03/11/2026 at 09:02 AM
    jamais entendu parler de ce jeu
    ça sort de nul part mais ça semble sympa
    à voir ce que ça proposera hors combat
