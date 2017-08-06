Éditeur : PLAYISM

Développeur : Studio Snowblind

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/NS2

Date de sortie : Q2 2026

Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

Le jeu se déroule sur Terre, 65 millions d'années dans le futur, où "l'Everwinter" a transformé la surface de la planète en une gigantesque couche de glace et où la vie continue de survivre sous les mers recouvertes de glaciers.Des plantes aquatiques poussent dans le ciel glaciaire et des poissons colorés et bioluminescents illuminent les fonds marins. Une nouvelle espèce prospère dans ce nouvel âge d'or de la vie. Il s'agit des Tuai, descendants des oiseaux et successeurs des dinosaures. L'intelligence supérieure et le métabolisme unique qu'ils ont développés au cours de millions d'années leur ont assuré la prospérité dans cet environnement glacial. La grande période glaciaire qui nourrit cet écosystème abondant survivra tant que l'Everwinter persistera.Incarnez un Tuai qui lutte contre ce qui menace l'Everwinter.