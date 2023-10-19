JV
Le season pass de Digimon Story: Time Stranger se dévoile en video à l'occasion du State of Play Japan.
Le premier pack qui est attendu pour cet hiver proposera un épisode spécial qui mêle des rencontres à travers le temps et l'espace avec en prime une Digivolution pour Mega Digimon.
tags :
posted the 11/11/2025 at 10:26 PM by yanssou
bref donc j'attendrais qu'il tombe a 15 euro pour prendre le jeu
Pour le coup le jeu est déjà très complet et ultra-travaillé, donc le season pass ne peut être juger simplement comme du contenue de base retiré.
- Gameplay découverte : ici
ton appréciation du jeu n'entre pas en compte dans l'objectivité de la chose... mais on remarque a quel point les technique marketing font du mal au gens... le jeu a beau être très bon en l'état, il n'est pas fini, on ne peut pas contester ce point...
et comme je dis le simple fait qu'il ai obligatoirement insérer la possibilité d'ajouter des dlc et des saison pass indique que dès la création du jeu ca a été prévu pour, donc c'est du contenu retirer volontairement et ca aussi on ne peut pas enlever l'objectiviter de la chose