Digimon Story : Time Stranger
name : Digimon Story : Time Stranger
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Media Vision
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
group information
Manga - Verse
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 11/12/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 411
visites since opening : 736808
subscribers : 16
bloggers : 7
Digimon Story Time Stranger a son Season Pass
JV


Le season pass de Digimon Story: Time Stranger se dévoile en video à l'occasion du State of Play Japan.

Le premier pack qui est attendu pour cet hiver proposera un épisode spécial qui mêle des rencontres à travers le temps et l'espace avec en prime une Digivolution pour Mega Digimon.
https://www.youtube.com/watch?v=23zcUXGyxr4
    burningcrimson
    posted the 11/11/2025 at 10:26 PM by yanssou
    comments (11)
    keiku posted the 11/11/2025 at 10:52 PM
    pas un dlc un saison pass donc ca veut dire une chiée de dlc pour compléter un jeu non fini

    bref donc j'attendrais qu'il tombe a 15 euro pour prendre le jeu
    yanssou posted the 11/11/2025 at 10:55 PM
    keiku merci j'avais pas fait gaffe , c'est corrigé
    ootaniisensei posted the 11/12/2025 at 01:16 AM
    Le season pass étant inclus dans la Deluxe c'est pas une nouvelle c'est juste un reveal du premier de la liste
    pimoody posted the 11/12/2025 at 05:00 AM
    C’était effectivement déjà prévu.
    Pour le coup le jeu est déjà très complet et ultra-travaillé, donc le season pass ne peut être juger simplement comme du contenue de base retiré.

    - Gameplay découverte : ici
    jeanouillz posted the 11/12/2025 at 07:36 AM
    keiku comment ça non fini ?
    keiku posted the 11/12/2025 at 07:57 AM
    jeanouillz tous jeux contenant des dlc peut importe la forme sont non fini, je vais réexpliquer la chose pour une X eme fois pour ceux qui ne veulent ni l’admettre ni le comprendre, un jeu est fini lorsqu'il ne bouge plus, donc plus de patch, plus de contenu suplémentaire ni rien...
    keiku posted the 11/12/2025 at 07:59 AM
    pimoody tout saison pas est du contenu retirer, vu qu'il doit être implémenté dans le code de départ pour pouvoir être intégrer par après, donc vu qu'un dlc ou un saison pass est prévu durant la conception même du jeu c'est du contenu retiré dans absolument tous les cas
    captainjuu posted the 11/12/2025 at 08:22 AM
    keiku Je comprend ton point de vue, mais pour avoir terminé le jeu et passé 80 heures dessus, il est non seulement bien fini mais très complet et se suffit à lui-même sur tous les points sans avoir besoin d'un DLC pour "compléter" quoique ce soit. Je vois ce Season Pass comme une option pour prolonger le plaisir, un peu à la manière d'un Xenoblade 2 Torna. En tout cas ça serait une erreur de penser qu'en l'état, il "manque un bout" au jeu.
    keiku posted the 11/12/2025 at 08:31 AM
    captainjuu non, dans la langue francaise, fini veut bien dire achever(et avec les finitions) donc sans plus rien a rajouter après, peu importe la taille de ton morceau de viande, s'il n'y a pas les légume et la sauce le plat est pas fini, même si la viande est très bonne... donc non il n'est ni fini, ni complet

    ton appréciation du jeu n'entre pas en compte dans l'objectivité de la chose... mais on remarque a quel point les technique marketing font du mal au gens... le jeu a beau être très bon en l'état, il n'est pas fini, on ne peut pas contester ce point...

    et comme je dis le simple fait qu'il ai obligatoirement insérer la possibilité d'ajouter des dlc et des saison pass indique que dès la création du jeu ca a été prévu pour, donc c'est du contenu retirer volontairement et ca aussi on ne peut pas enlever l'objectiviter de la chose
    pimoody posted the 11/12/2025 at 10:59 AM
    keiku bah non intégrer un code au jeu ou des choses en amont dans le devellopement pour le develloper par la suite c’est pas du contenue retiré, c’est juste planifier. Autant je suis dur sur la plupart des jeux qui proposent du contenue clairement identifiés comme retirée. Mais un jeu qui se devellope sur autant d’année fignolé et complet dans sa forme de base, qui ensuite ajoute du contenue extensible (simplement planifier par cohérence), j’y vois aucun mal.
    zekk posted the 11/14/2025 at 07:21 AM
    Le jeu est complet et fini, tu n'as pas besoin du DLC pour avoir le fin mot de l'histoire
