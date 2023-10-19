Bandai Namco Entertainment Europe annonce la date de sortie de Gundam Rogue Orbit qui est fixée au 5 mars 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.



Dans ce nouveau titre d’action narratif qui couvrira une période inédite de la saga Gundam, les joueurs incarnent RE-X, pilote du Gundam Helix, accompagné de Vii, une unité Haro intelligente qui assiste le Gundam Helix. Ensemble, ils devront tenter d’arrêter une menace qui pèse sur l’humanité.



En plus de proposer un large choix de personnalisation du Mobile Suit selon le style de combat, son univers est imaginé par le réalisateur Kenji Kamiyama et l'auteur Toh Enjoe.



À noter que Gundam Rogue Orbit se déroulera après les événements du prochain anime Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO prévu en avril.