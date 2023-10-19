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Bandai Namco Games
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Gundam Rogue Orbit : trailer de la date de sortie
JV


Bandai Namco Entertainment Europe annonce la date de sortie de Gundam Rogue Orbit qui est fixée au 5 mars 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Dans ce nouveau titre d’action narratif qui couvrira une période inédite de la saga Gundam, les joueurs incarnent RE-X, pilote du Gundam Helix, accompagné de Vii, une unité Haro intelligente qui assiste le Gundam Helix. Ensemble, ils devront tenter d’arrêter une menace qui pèse sur l’humanité.

En plus de proposer un large choix de personnalisation du Mobile Suit selon le style de combat, son univers est imaginé par le réalisateur Kenji Kamiyama et l'auteur Toh Enjoe.

À noter que Gundam Rogue Orbit se déroulera après les événements du prochain anime Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO prévu en avril.
https://fr.bandainamcoent.eu/gundam/infos/le-prochain-jeu-daction-rapide-haute-mobilite-gundam-rogue-orbit-devoile-des-liens
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    rendan, kisukesan
    posted the 09/15/2026 at 04:27 PM by yanssou
    comments (5)
    chreasy97 posted the 09/15/2026 at 05:49 PM
    Donc le jeu sort avant l'anime mais concerne des evenements se passant chronologiquement apres l'anime.

    Etrange comme choix, craignent-ils l'oubli de l'univers une fois l'anime terminé...

    Heureux de voir une nouvelle vraie serie Gundam car les 2 dernieres etaient affreuses...
    rendan posted the 09/16/2026 at 05:51 AM
    Gundam toujours au top
    kakazu posted the 09/16/2026 at 11:21 AM
    Est ce que c'est le meme gameplay qu'armored core?
    kazuchi posted the 09/16/2026 at 12:34 PM
    Heu… ils ne risquent pas de spoiler la série ?
    rbz posted the 09/16/2026 at 01:25 PM
    kazuchi je pense pas. y'a plus de 100 ans d'écart, je pense que le jeu sera très déconnectés de l'anime. c'est juste du marketing pour nous inciter a prendre le jeu.
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