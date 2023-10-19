group information
Manga - Verse
14
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/10/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 648
visites since opening : 1326300
subscribers : 17
bloggers : 7
channel
members (17)
more members
all
Avatar Seven Havens / BA
AnimLand


Après le premier teaser, voici la bande annonce pour la série d'animation Avatar Seven Havens qui arrive le 9 octobre sur Paramout + pour une diffusion à 3 épisodes par semaine.

Composé de 26 épisodes sur deux saisons, cette série se passe des années après La Légende de Korra.


Synopsis Une jeune Maîtresse de la Terre va découvrir qu'elle succédera à Korra en tant que nouvelle Avatar. Problème, dans cette nouvelle ère dangereuse, ce titre la désigne non pas comme étant la sauveuse de l'humanité, mais celle qui va la détruire. Traquées par des ennemis humains et spirituels, elle et sa jumelle égarée depuis longtemps devront découvrir leurs origines mystérieuses et sauver les Sept Havres avant que les derniers bastions de la civilisation ne s'effondrent.
https://www.youtube.com/watch?v=nhdh962_ee0
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    aozora78, acegamer45
    posted the 09/10/2026 at 03:32 PM by yanssou
    comments (6)
    gamjys posted the 09/10/2026 at 03:42 PM
    J’ai vu passer une info comme quoi la suite se passerait 225 ans après Korra. Si c'est vrai, je me demande ce qui a pu se passer pour qu'un nouvel Avatar mette autant de temps à arriver. Surtout que je vois mal Korra vivre jusqu'à cet âge-là... En tout cas, ça m’intrigue de fou, ça donne trop envie de mater la série.
    legend83 posted the 09/10/2026 at 03:44 PM
    Vraiment hype par la nouvelle serie. Mais vraiment, la qualite de l'animation est mauvaise. J'ai adore legend of korra, et c'etait plusieurs magnitudes au dessus

    gamjys Oui, ils ont confirmer que c'etait 225 ans (via un article du Polygon). Mais il n'est pas dit qu'elle est vecue 225 ans.

    Ma theorie la plus simple: cataclysme attribue a tort a l'Avatar. L'esprit de l'Avatar fait une pause de quelques temps histoire d'eviter d'avoir des sacrifices de nouveau-nes, puis on passe a Pavi 2 siecles plus tard.
    gamjys posted the 09/10/2026 at 03:47 PM
    legend83 Carrément, ta théorie se tient. Je te rejoins complètement sur l'animation : contrairement à Avatar ou Korra, je la trouve un peu moyenne ici. Après, on verra bien ce que donne le scénario.
    legend83 posted the 09/10/2026 at 04:02 PM
    yanssou gamjys Tu peux rajouter que la premiere saison sera diffusee 3 episodes par semaine, si on en croit Variety. Donc une diffusion sur 1 mois environ ( 2 saisons x 13 episodes).

    De quoi speculer. Parfait.
    yanssou posted the 09/10/2026 at 04:33 PM
    legend83 c'est rajouté
    koji posted the 09/10/2026 at 05:06 PM
    Pas fan du character design cette fois ci.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo