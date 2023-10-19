Après le premier teaser, voici la bande annonce pour la série d'animation Avatar Seven Havens qui arrive le 9 octobre sur Paramout + pour une diffusion à 3 épisodes par semaine.
Composé de 26 épisodes sur deux saisons, cette série se passe des années après La Légende de Korra.
SynopsisUne jeune Maîtresse de la Terre va découvrir qu'elle succédera à Korra en tant que nouvelle Avatar. Problème, dans cette nouvelle ère dangereuse, ce titre la désigne non pas comme étant la sauveuse de l'humanité, mais celle qui va la détruire. Traquées par des ennemis humains et spirituels, elle et sa jumelle égarée depuis longtemps devront découvrir leurs origines mystérieuses et sauver les Sept Havres avant que les derniers bastions de la civilisation ne s'effondrent.
gamjys Oui, ils ont confirmer que c'etait 225 ans (via un article du Polygon). Mais il n'est pas dit qu'elle est vecue 225 ans.
Ma theorie la plus simple: cataclysme attribue a tort a l'Avatar. L'esprit de l'Avatar fait une pause de quelques temps histoire d'eviter d'avoir des sacrifices de nouveau-nes, puis on passe a Pavi 2 siecles plus tard.
De quoi speculer. Parfait.