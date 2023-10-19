L’anime Nippon Sangoku : Les Nations du Soleil Sanglant aura droit à une saison 2 qui est confirmée en vidéo.
Le spin-off Baki Gaiden: Retsu Kaioh wa Isekai Tensei Shitemo Ikko ni Kamawan sera adapté en anime, le studio TMS Entertainment se chargera de la production.
SynopsisAprès son ultime combat face à Miyamoto Musashi, Retsu Kaioh se réincarne dans un monde fantastique peuplé de redoutables créatures, où épées et magie font partie du quotidien.
Bien décidé à prouver que les arts martiaux chinois sont les plus puissants, même dans cet univers inconnu, le combattant se lance dans une nouvelle série d’affrontements contre des adversaires toujours plus dangereux. Monstres gigantesques, guerriers et forces surnaturelles vont désormais mettre à l’épreuve toute la puissance de son kenpo chinois…
Le film d’animation Pokémon: Wild Card est annoncé pour une sortie en 2027, le studio CloverWorks est en charge du projet.
SynopsisPokémon: Wild Card raconte l’histoire d’un joueur du Jeu de Cartes à Collectionner (TCG) Pokémon et de son partenaire, Mimikyu.
Le moment venu d’abattre leurs cartes sur la table, sauront-ils relever le défi pour atteindre leurs objectifs ?
Alors que le premier tome est disponible depuis peu chez Pika, le manga L’été qu’on n’a jamais quitté va avoir droit à une adaptation animé, le studio SHAFT est en charge de la production.
SynopsisCoincés dans un 31 août qui se répète sans fin, les lycéens Suzuki Takaya et Takagi Kana sont les seuls à se souvenir de chaque boucle.
La cause probable ? La mission estivale inachevée de Suzuki : se trouver une petite amie et perdre sa virginité, l’objectif ultime de l’adolescence.
Une comédie de boucle temporelle à la fois hilarante et touchante !
Le manga Phantom Buster sera adapté en anime, plus d’infos prochainement.
SynopsisEugene Korekishi, un petit génie des sciences qui ne croit pas aux légendes paranormales, s’apprête à faire sa rentrée au lycée de Kamakura, une ville japonaise réputée pour ces phénomènes. Dès le lendemain de la rentrée, il est attaqué par un spectre et sauvé in extremis par deux de ses camarades : Mogari, un descendant d’une illustre famille d’exorcistes capable de dévorer les ectoplasmes, et Kaoru, un médium sensible aux esprits.
Envoyé depuis son village des montagnes pour chasser les fantômes à Kamakura, Mogari souhaite avant tout profiter de sa vie lycéenne. Pour allier l’utile à l’agréable, il décide de fonder avec Eugene et Kaoru un club d’activité secret : les Phantom Busters !
La saison 2 d’Ao Ashi présente son trailer principal avec des extraits de ces génériques, pour une sortie qui débutera le 4 octobre sur Crunchyroll.
Les éditions Akata proposeront le manga Fire d’Hideko Mizuno, cette édition française compilera les quatre tomes d'origine en deux volumes doubles en grand format de 147x210mm. Le premier de 448 pages sortira le 21 octobre prochain au prix de 21,90€, le second attendra 2027.
SynopsisAccusé à tort d’un vol qu’il n’a pas commis, le jeune Aaron est incarcéré en maison de correction. Pris pour cible par ses codétenus, il découvre un monde dont la cruauté dépasse tout ce qu’il avait pu imaginer. Mais sa rencontre avec le mystérieux Fire Wolf, voyou à l’aura magnétique, lui donne une nouvelle raison de vivre. À travers lui et sa musique, c’est un nouvel univers qui s’ouvre à Aaron. Quelques années plus tard, il retrouve enfin sa liberté. Toujours hanté par le souvenir de Fire Wolf, il décide de suivre la voie de la musique… qui s’annonce semée d’embûches.
La nouvelle édition et intégrale du manga H.E - The Hunt for Energy de Boichi est disponible depuis le 3 septembre au prix de 19,99€.
SynopsisAprès le séisme parvenu en 2011 au Japon, une petite entreprise spécialisée dans l’énergie, la « JEC », décide de créer une section spécialisée dans la recherche d'énergies renouvelables. Hiro Narushima intègre le projet, ce qui est loin d'être étonnant puisqu'il a la capacité de "voir" les énergies. Il va alors parcourir le Japon avec ses coéquipiers dans l'espoir de trouver de nouvelles énergies "vertes".
Chez Kana, Lupin III fait son retour avec cette BD originale conçue par José-Luis Munuera et Kid Toussaint, en plus de son édition classique à 21,95€, cette édition collector vendue à 33€ rajoutera un format plus grand de 255x338mm, un effet de dorure sur les surfaces jaune des couvertures, un fourreau inédit et 32 pages de bonus. Ces deux éditions de Lupin III - La Merveille sortiront le 25 septembre prochain.
SynopsisLe petit-fils d’Arsène Lupin se lance en quête de la Merveille, un trésor que son aïeul a toujours souhaité dérober sans jamais le trouver…
Pour relever ce défi impossible, Lupin, accompagné de ses inséparables complices, le tireur d’élite Jigen et le samouraï Goemon, voyage à travers le monde : de la Côté d’Azur à Alcatraz, en passant par Grenade, Tokyo et Moscou… Mais Lupin n’est pas le seul sur la piste de la Merveille.
Le collectionneur Don Muscovic, l’implacable Handjager, et bien sûr l’inépuisable inspecteur Zenigata compliquent chaque étape.
Et Fujiko, éternelle rivale et grand amour de Lupin, prétend avoir tourné la page et le laisse le coeur brisé… À moins que cela ne soit qu’une nouvelle ruse pour le battre ?
Prime Video Japon officialise la série live-action Les Carnets de l'apothicaire adapté des light novels de Natsu Hyuga. La diffusion est prévue en 2028 sur la plate-forme avec Mana Ashida (Mako dans Pacific Rim) qui interprétera Maomao.
3 ans après, Netflix envisage une saison 2 pour le live action Yuyu Hakusho dont le tournage débutera cet automne.
Delcourt/Tonkam annonce la sortie de la nouvelle édition française du manga Saru de Daisuke Igarashi (Les Enfants de la Mer, Designs, Petite Forêt), le tome 1 en grand format de 15x21cm est a découvrir le 10 septembre au prix de 15,99€.
SynopsisDepuis la nuit des temps, des créatures craintes de tous font parfois leur apparition à travers la planète : les « singes ». Aujourd’hui, confrontée à ces êtres redoutables, l’humanité joue sa survie… Victime d’un maléfice occulte, Nana fait la connaissance du mystérieux Namgyal, avec lequel elle s’embarque sur les traces laissées par un « singe ». Une quête de vérité dont les indices sont disséminés aux quatre coins de la terre…
La saison 2 de Mission : Yozakura Family reprendra le 11 octobre prochain.
En collaboration avec le musée Guimet, la société Feux Co organise un hommage au réalisateur d'animation Satoshi Kon, mettant en avant ses chefs-d'œuvre Paprika et Perfect Blue. Le film Paprika sera projeté deux fois dans la soirée du vendredi 11 septembre à l'Auditorium du Musée et se poursuivra avec diverses activités.
De plus, la librairie parisienne Junku lancera un pop-up store PERFECT BLUE x Paprika du vendredi 11 septembre au mardi 22 septembre avec tout un tas de goodies et produits officiels.
Le remake de l’anime Shin Kochikame se dévoile dans un premier trailer pour une diffusion en 2027 au Japon.
SynopsisNous suivons les mésaventures de Ryotsu Kankichi, un policier japonais de 36 ans de l’arrondissement de Katsushika (Tokyo), pervers, violent, paresseux, et toujours partant pour des combines foireuses afin de se faire quelques extras à côté.
Néanmoins, Ryotsu reste un justicier dans l’âme quand il s’agit de mettre la main sur des malfrats.
Pour célébrer le 30e anniversaire de la série animée Détective Conan, un épisode spécial de deux heures non canon au manga sortira le 25 septembre prochain.
SynopsisL’intrigue de Détective Conan : The Counterfeit Case of Ultra 30 débutera autour de la mise en circulation d’un nouveau billet de 10 000 yens. Alors que Conan, Ran, Sonoko, les Détectives Juniors et le professeur Agasa visitent une imprimerie de billets, un faux billet est découvert sur les lieux d’un meurtre. L’enquête prend rapidement une ampleur nationale lorsque d’autres contrefaçons presque impossibles à distinguer des originales commencent à circuler. Conan et Heiji se rendent notamment à Osaka pour remonter la piste de leur fabrication, tandis que plusieurs forces de police sont mobilisées à travers le Japon…
On était à 2 doigts d’un film Pokémon GO limite. Peuvent pas faire un film sur Red ou truc du style avec une intrigue un peu sérieuse nan ?
Sinon, quelqu'un a lu le mange H.E de Boichi? Ca donne quoi? J'hesite a me le prendre car j'aime bien ce mangaka en general.