L’anime Nippon Sangoku : Les Nations du Soleil Sanglant aura droit à une saison 2 qui est confirmée en vidéo.

Le spin-off Baki Gaiden: Retsu Kaioh wa Isekai Tensei Shitemo Ikko ni Kamawan sera adapté en anime, le studio TMS Entertainment se chargera de la production.

Le film d’animation Pokémon: Wild Card est annoncé pour une sortie en 2027, le studio CloverWorks est en charge du projet.

Alors que le premier tome est disponible depuis peu chez Pika, le manga L’été qu’on n’a jamais quitté va avoir droit à une adaptation animé, le studio SHAFT est en charge de la production.

Le manga Phantom Buster sera adapté en anime, plus d’infos prochainement.

La saison 2 d’Ao Ashi présente son trailer principal avec des extraits de ces génériques, pour une sortie qui débutera le 4 octobre sur Crunchyroll.

Les éditions Akata proposeront le manga Fire d’Hideko Mizuno, cette édition française compilera les quatre tomes d'origine en deux volumes doubles en grand format de 147x210mm. Le premier de 448 pages sortira le 21 octobre prochain au prix de 21,90€, le second attendra 2027.

La nouvelle édition et intégrale du manga H.E - The Hunt for Energy de Boichi est disponible depuis le 3 septembre au prix de 19,99€.

Chez Kana, Lupin III fait son retour avec cette BD originale conçue par José-Luis Munuera et Kid Toussaint, en plus de son édition classique à 21,95€, cette édition collector vendue à 33€ rajoutera un format plus grand de 255x338mm, un effet de dorure sur les surfaces jaune des couvertures, un fourreau inédit et 32 pages de bonus. Ces deux éditions de Lupin III - La Merveille sortiront le 25 septembre prochain.

Prime Video Japon officialise la série live-action Les Carnets de l'apothicaire adapté des light novels de Natsu Hyuga. La diffusion est prévue en 2028 sur la plate-forme avec Mana Ashida (Mako dans Pacific Rim) qui interprétera Maomao.

3 ans après, Netflix envisage une saison 2 pour le live action Yuyu Hakusho dont le tournage débutera cet automne.

Delcourt/Tonkam annonce la sortie de la nouvelle édition française du manga Saru de Daisuke Igarashi (Les Enfants de la Mer, Designs, Petite Forêt), le tome 1 en grand format de 15x21cm est a découvrir le 10 septembre au prix de 15,99€.

La saison 2 de Mission : Yozakura Family reprendra le 11 octobre prochain.

En collaboration avec le musée Guimet, la société Feux Co organise un hommage au réalisateur d'animation Satoshi Kon, mettant en avant ses chefs-d'œuvre Paprika et Perfect Blue. Le film Paprika sera projeté deux fois dans la soirée du vendredi 11 septembre à l'Auditorium du Musée et se poursuivra avec diverses activités.



De plus, la librairie parisienne Junku lancera un pop-up store PERFECT BLUE x Paprika du vendredi 11 septembre au mardi 22 septembre avec tout un tas de goodies et produits officiels.

Le remake de l’anime Shin Kochikame se dévoile dans un premier trailer pour une diffusion en 2027 au Japon.

Pour célébrer le 30e anniversaire de la série animée Détective Conan, un épisode spécial de deux heures non canon au manga sortira le 25 septembre prochain.