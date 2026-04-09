Tests

Un jeu de typefait par les anciens de, il n’y avait pas trop de raisons de douter de la qualité. A la rigueur de l’exploitation de la franchise Star Wars dont on n'a jamais de grande garantie, même au cinéma, mais honnêtement, ce fut une assez bonne surprise car si le scénario prend un peu (trop) de temps à vraiment se mettre en place, le respect est là, et le casting qui s’affine les heures avançant est une petite réussite (sauf les méchants) permettant de rendre plutôt plaisante cette ambiance « compagnie de mercenaires » où l’on peut voir autant d’amitiés que de petites pics pour se charier. L’écriture est d’ailleurs bonne, mais il est en revanche dommage qu’il faille se passer de nouveau d’un doublage FR mais on va se dire que tout comme Xbox,est sans aucune doute un petit éditeur aux fins de mois difficiles.Et s’il est indéniablement répétitif un peu comme beaucoup de jeux du genre, et surtout peu éclatant graphiquement ce qui est un autre problème, son système de jeu a bouffé mon temps jusqu’à des heures peu raisonnables. Les sessions sont pourtant courtes voire de moyenne durée (rares sont les missions qui durent trop longtemps) mais une fois bouclée, on ne peut s’empêcher d’aller voir ce qu’on a gagné, augmenter les stats de nos persos, valider quelques missions annexes (sans gameplay, juste du texte avec parfois choix d’importance), améliorer un peu plus notre vaisseau et donc les possibilités, voir s’il y a du lourd au niveau du recrutement de nouveaux alliés et surtout du marché noir tant une excellente arme de jet peut changer la difficulté d’une mission. Et ensuite, le vice, on se dit qu’on en referait bien une petite dernière alors que minuit est déjà loin derrière nous et qu’on est censé se réveiller à 7h parce que y a école pour les chiards.Et pourtant, ce n’est que 7, ce qui n’est pas une mauvaise note mais parce qu’il y a des défauts vraiment notables, souvent purement objectifs, mais au moins un très personnel qui correspondra de toute façon à beaucoup d’autres personnes. Car dans le genre tactical, qu’ils soit occidental ou japonais, il réside deux écoles, à commencer par celle façon jeu d’échecs où on sait quand on va frapper et même combien on va enlever de PV (incluant bonus/malus, et on sait de combien). De la tactique brute. Et puis il y a celle des pourcentages de précision comme ici avec, où en fonction de votre placement, votre couverture et la verticalité par exemple, vous êtes soumis à un taux d’échec et de réussite. Et bien entendu, pour les malchanceux comme moi, c’est à exploser la manette contre un mur quand dans une mission déjà bien tendue, tes persos ont plusieurs fois d’affilée la précision d’un Stormtrooper (alors que y a un gros 80 % de réussite à chaque tentative) pendant que l’adversaire arrive à te toucher au loin avec 3cm de tignasse qui ose dépasser d’une caisse.L’aléatoire est un jeu comme un autre, mais pour beaucoup dont moi, c’est juste très chiant et encore plus quand on se plaît à ne pas toucher à la toujours intéressante option (validée de base) du Permadeath qui peut toucher l’intégralité des personnages en dehors du héros. Que l’on perde son bon pote au bout de 35h parce qu’on a fait de la merde, on peut l’assumer en allant de l'avant la larme à l'oeil, mais le voir rejoindre le memorial juste par la faute à pas de chance alors qu'on avait tout fait parfaitement, c’est tout sauf fun. Oh bien sûr, vous pouvez sauvegarder à chaque tour et relancer si besoin, mais il faut faire avec des temps de chargement renvoyant à l’époque où le SSD n’était même pas encore un projet. Si l’on ajoute à cela un manque de renouvellement qui peut se faire ressentir sur la longueur par un sérieux manque de variété dans les armes, et des situations tactiques qui se répètent par la composition restreinte de notre équipe (seulement 4 personnages max par combat), on est dans le genre qui peut finir par nous tomber des mains pour x raisons (un autre jeu ?), mais on garde espoir pour au moins quelques améliorations à venir.