Jeux

--- 2023 ---

Novembre 2023 - Last Cloudia (AIDIS Inc)

Novembre 2023 - Last Cloudia (AIDIS Inc)

--- 2024 ---

Février 2024 - Granblue Fantasy Versus: Rising (Cygames)



Février 2024 - Granblue Fantasy Versus: Rising (Cygames)



Septembre 2024 - PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS MOBILE(Krafton)







Novembre 2024 - Stellar Blade (Shift Up / Sony)



Décembre 2024 - FOAMSTARS (Square Enix)

--- 2025 ---

Mai 2025 - Call of Duty Mobile (Activision)





Juin 2025 - Goddess of Victory: NIKKE (SHIFT UP)



Juillet 2025 - Astro Bot (Sony)



Aout 2025 - The First Descendant (Nexon)





Novembre 2025 - EmberStoria (Square Enix)





Novembre 2025 - FINAL FANTASY VII EVER CRISIS (Square Enix)

--- 2026 ---

Mars 2026 - Overwatch (Blizzard)



Mars 2026 - Overwatch (Blizzard)





Mai 2026 - Crystal of Atlan (Nuverse)





Mai 2026 - KILLER INN (Square Enix)





Juillet 2026 - Azur Lane (Manjuu & YongShi / Yostar)





On va de nouveau s'intéresser à toutes les apparitions de 2B en dehors de la série NieR et passer en revu les nouvelles collaborations jusqu'à aujourd'hui (2024 à 2026).Souvenez-vous, on avait vu plusieurs collaborations dont celle de SoulCalibur VI qui aura donné naissance au personnage de 2P et officialisé avec la collaboration de FINAL FANTASY XIV, ou encore celles de PUBG et de Rainbow Six Siege où l'apparence de 2B y était censurée.On s'était quitté en 2023 et la collaboration avec NIKKE de Shift Up pour se retrouver en 2026 avec celle sur Azur Lane. J'ai d'ailleurs corrigé cet article avec l'ajout de 2 omissions : les apparitions de 2B dans les jeux mobile Bravely Default Fairy's Effect et COMPASS.Ce nouvel article inclus les collaborations de 2023 passé celle de NIKKE.Second évènement collaboratif entre Last Cloudia et NieR: Automata, avec l'ajout ici de 2P (et un rerun de 2B et A2 pour les joueurs qui ne l'avaient pas obtenu).Après SoulCalibur VI, 2B rejoint le casting d'un second jeu de combat (avec 2P comme option de couleur).Les versions PC/PS5/XS de PUBG avaient déjà reçu ces apparences en 2022.Et comme en 2022, l'apparence de 2B est censurée (et également la nuisette de Kaine étant rallongé pour ne pas montrer l'entre-jambe).Seconde (ou troisième si vous comptez Granblue Fantasy Versus) grosse collaboration hors jeux mobile / jeux service et seconde avec SHIFT UP. Les costumes 2B mais aussi A2 pour EVE (et 9S pour Lily) sont disponibles via une quête annexe avec Emil.Il y a même une tenue originale dite "officieuse" de 2B/A2 :Costume de 2B disponibles dans la boutique du jeu.Alors si je devais inclure les rerun, les retours d'évènements collaboratifs des jeux précédemment cités, je ne m'en sortirais pas. Mais pourquoi je cite le retour de la collaboration avec NieR: Automata dans NIKKE ? Parce que pour ce retour et tout comme avec Stellar Blade, Shift Up a également ajouté une tenue originale "officieuse" pour 2B (et celui d'A2 était même offert), une nouvelle apparence inédite maillot de bain pour 2B.Le robot "Machine Hunter" à l'effigie de 2B est visible en jeu.Des costumes 2B et A2 pour les légataires féminines étaient disponibles dans la boutique du jeu.2B mais également Kaine et Fio rejoignent EmberStoria, un jeu mobile exclusivement en japonais, où les joueurs peuvent tenter de les obtenir.2B rejoint l'univers de FINAL FANTASY VII comme un boss. C'est Tifa Lockhart qui reçoit son apparence (avec Yuffie en 10H de NieR: Reincarnation, et Aerith portant la nuisette de Kaine la semaine suivante).Après Tifa, c'est Kiriko qui reçoit l'apparence de 2B (mais pas ses fesses...)Les joueurs peuvent tenter d'obtenir les apparences de 2B et 9S pour les différentes classes.Des tenues de 2B et 9S ici aussi.Les joueurs peuvent tenter d'obtenir 2B et A2 durant l'évènement. 2B et A2 reçoivent également une apparence chacune exclusives à Azur Lane :Comme pour NIKKE en 2023, je réalise cet article pour la sortie de 2B et A2 dans Azur Lane qui est la dernière collaboration à la date de publication de cet article, et après celle de NIKKE en partie 1 la plus suggestive de toute celle ici présente en partie 2.L'année 2026 n'étant pas encore terminée, il n'y a pas a douté qu'on aura d'autres collaborations avec NieR: Automata d'ici décembre. Je renverrais et éditerais vers cet article lors qu'il y aura de l'actualité, histoire d'être exhaustif.