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Comme promit par Koei Tecmo, chaque semaine en juillet sur Dead or Alive 6: Last Round un nouveau DLC pour un total de 4 sera ajouté à la boutique. On avait eu une nouvelle tenue pour Marie Rose la semaine dernière, la semaine prochain ça sera au tour de NiCO d'en recevoir une, mais aujourd'hui on a la présentation de la nouvelle tenue DLC pour Kasumi.
20 balles pour 1 seul personnage, quand encore une fois pour le même prix sur Dead or Alive 5 et 6 c'était un costume pour une quinzaine de personnages. Et autant vous dire que ce costume ne fait visuellement pas l'unanimité. Vivement Dead or Alive 7 (enfin non vu qu'il ne sera probablement pas en physique comme DOA6LR...).
posted the 07/09/2026 at 07:50 AM by masharu
C'est une des meilleures série de fight grâce à son gameplay bien fignolé et ses magnifiques personnages féminins et tout le monde en est dégoûté tellement l'éditeur se goinfre sur les prix.
À une époque une fois le jeu acheté tous les persos avaient au moins 20 costumes et sans débourser un seul euro de plus.
Sérieusement je ne comprends plus les "gamers" d'aujourd'hui.
Je suis définitivement trop vieux pour ces conneries.
Mais bon ,le pouvoir d'achat est en baisse... apparemment
IL m'arrive d'acheter des packs de persos pour les jeux de combat, et toujours en réduction cela dit, mais y a t'il vraiment des gens qui mettent 20 balles pour un costume décliné en 4 couleurs?
Comme la plupart des commentaires ci-dessus, je suis du même avis.
Le JV prend une direction qui me consterne.