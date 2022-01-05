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Dead or Alive 6
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name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/09/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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DOA6LR - Au tour de Kasumi d'avoir un costume DLC (20 balles)
Actualité


Comme promit par Koei Tecmo, chaque semaine en juillet sur Dead or Alive 6: Last Round un nouveau DLC pour un total de 4 sera ajouté à la boutique. On avait eu une nouvelle tenue pour Marie Rose la semaine dernière, la semaine prochain ça sera au tour de NiCO d'en recevoir une, mais aujourd'hui on a la présentation de la nouvelle tenue DLC pour Kasumi.




20 balles pour 1 seul personnage, quand encore une fois pour le même prix sur Dead or Alive 5 et 6 c'était un costume pour une quinzaine de personnages. Et autant vous dire que ce costume ne fait visuellement pas l'unanimité. Vivement Dead or Alive 7 (enfin non vu qu'il ne sera probablement pas en physique comme DOA6LR...).
    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    posted the 07/09/2026 at 07:50 AM by masharu
    comments (16)
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 08:19 AM
    Le système de dlc de personnages est bien installé et accepté maintenant, la limite de prix n'existe pas vraiment et à mon avis le public est prêt ????
    burningcrimson posted the 07/09/2026 at 08:22 AM
    Trop de tissu pour le prix
    5120x2880 posted the 07/09/2026 at 08:22 AM
    Mona de wish
    noishe posted the 07/09/2026 at 08:26 AM
    Koei Tecmo toujours aussi fou sur ses tarifs
    khazawi posted the 07/09/2026 at 08:33 AM
    Après on se plaint de la mort du physique lorsque des gens achètent ce genre de truc...
    riddler posted the 07/09/2026 at 08:41 AM
    Ils ne se font même plus chier ils changent juste les couleurs
    shirou posted the 07/09/2026 at 08:41 AM
    L'industrie du jeux vidéo est tellement malsaine de nos jours ; ça rappel le dev de blizzard qui disait qu'un skin d'une monture sur wow a 20 balles avait rapporté plus que avec le jeux Starcraft 2 ....
    rogeraf posted the 07/09/2026 at 08:59 AM
    Dead or Alive 7 sera la meme arnaque de costumes hors de prix ! Ca me dégoute.
    abookhouseboy posted the 07/09/2026 at 09:29 AM
    Koei Tecmo abuse totalement.
    C'est une des meilleures série de fight grâce à son gameplay bien fignolé et ses magnifiques personnages féminins et tout le monde en est dégoûté tellement l'éditeur se goinfre sur les prix.

    À une époque une fois le jeu acheté tous les persos avaient au moins 20 costumes et sans débourser un seul euro de plus.
    gasmok2 posted the 07/09/2026 at 09:40 AM
    Comment certains peuvent cautionner ce genre de pratiques.
    Sérieusement je ne comprends plus les "gamers" d'aujourd'hui.

    Je suis définitivement trop vieux pour ces conneries.
    kikoo31 posted the 07/09/2026 at 09:44 AM
    shirou faut en vouloir aux connard qui ont ses idées mais surtout ceux qui achète ça
    Mais bon ,le pouvoir d'achat est en baisse... apparemment
    shido posted the 07/09/2026 at 10:04 AM
    20 balles lol......je crois que je vais reprendre mon bandana et reprendre la mer......certains se foutent un peu trop de la gueule du monde depuis un moment. sans pitié
    commandermargulis posted the 07/09/2026 at 10:16 AM
    Clairement c'est fou...
    IL m'arrive d'acheter des packs de persos pour les jeux de combat, et toujours en réduction cela dit, mais y a t'il vraiment des gens qui mettent 20 balles pour un costume décliné en 4 couleurs?

    Comme la plupart des commentaires ci-dessus, je suis du même avis.
    Le JV prend une direction qui me consterne.
    guyllan posted the 07/09/2026 at 11:20 AM
    Désolé, mais un jeu payant ne devrait pas avoir le droit de vendre des contenus additionnels qui finissent par coûter plus que le jeu lui‑même. Le modèle économique immonde de Koei Tecmo va, une fois de plus, dissuader les joueurs d’acheter DOA 7, que ce soit day one ou même tout court
    nigel posted the 07/09/2026 at 12:53 PM
    Ça viens avec un nouveau mode de jeu où tu peux jouer avec une seule main
    masharu posted the 07/09/2026 at 02:38 PM
    nigel Pas encore testé avec la version gratuite (ma Xbox Series est full, je ne sais d'ailleurs pas comment avec mises à jour), mais le mode photo n'est pas super intuitif de ce que j'ai vu.
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