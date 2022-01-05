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Comme promit par Koei Tecmo, chaque semaine en juillet sur Dead or Alive 6: Last Round un nouveau DLC pour un total de 4 sera ajouté à la boutique. On avait eu une nouvelle tenue pour Marie Rose la semaine dernière, la semaine prochain ça sera au tour de NiCO d'en recevoir une, mais aujourd'hui on a la présentation de la nouvelle tenue DLC pour Kasumi.20 balles pour 1 seul personnage, quand encore une fois pour le même prix sur Dead or Alive 5 et 6 c'était un costume pour une quinzaine de personnages. Et autant vous dire que ce costume ne fait visuellement pas l'unanimité. Vivement Dead or Alive 7 (enfin non vu qu'il ne sera probablement pas en physique comme DOA6LR...).