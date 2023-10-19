group information
Manga - Verse
13
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 07/09/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 598
visites since opening : 1180624
subscribers : 17
bloggers : 7
channel
members (17)
more members
all
Avatar Aang le dernier maitre de l'air / BA
AnimLand


Enfin une bande annonce pour le film d'animation Avatar Aang le dernier maitre de l'air qui fait suite à la série d'origine, après les leaks et une sortie au cinéma annulée, le long métrage arrive finalement ce 25 juillet sur Paramount+, ce trailer arrive pile au moment de la sortie Blu Ray de la série le 8 juillet.


Synopsis Ce nouveau film, inspiré de la série animée créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, met en scène l’Avatar Aang, le dernier maître de l’air au monde, qui découvre l’existence d’un pouvoir ancestral susceptible de sauver sa culture de l’extinction. Avec l’aide de ses amis, il se lance dans une quête à travers le monde pour le retrouver avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains et ne menace de bouleverser la paix pour laquelle ils ont tout sacrifié.
https://www.youtube.com/watch?v=9sg6pJK3jNc
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/07/2026 at 08:51 PM by yanssou
    comments (11)
    legend83 posted the 07/07/2026 at 09:40 PM
    A noter aussi qu'on doit s'attendre à un trailer pour "Avatar : Seven Havens", la série basée sur l'Avatar Paavi, après Korra et Aang, a la San Diego Comic Con (SDCC).
    La série est animée par un studio français "Chouette".

    Le film Avatar Aang quand à lui avait déjà leak en Avril dernier, suite au piratage d'une entreprise liée à Paramount. Le film est visuellement sublime ! Donc il ne faut pas hésiter à le regarder, même si Paramount continue de maltraiter la série.
    aozora78 posted the 07/07/2026 at 09:47 PM
    Il a l'air ouf
    echizen posted the 07/07/2026 at 09:59 PM
    Yanssou attention, c'est peut être bête ce que je vais dire, mais pour ceux qui regardent que la série live sur Netflix, ça spoil à fond sur l'avenir des personnages..., même si on peut largement se douter de certaines choses . Peut être le signaler?

    J'ai jamais regardé la série animé, l'animation ne m'attire pas plus que ça mais ce film a l'air ouf
    bladagun posted the 07/07/2026 at 10:09 PM
    Ça a l'air incroyable ! Vas falloir que je me mate le dessins animé je crois
    yanssou posted the 07/07/2026 at 10:10 PM
    echizen Pas besoin vu que le live action est plutôt un rush mauvais de la série, les créateurs ce sont même barré. Ça date de 2005 donc bon le ta le blu Ray qui sort demain pour celle et ceux qui veulent découvrir.
    echizen posted the 07/07/2026 at 10:42 PM
    yanssou Pas de soucie, je disais ça sans mal aucun bien entendu Juste que la saison 2 en live action vient de sortir et tout le monde ne regarde pas des dessins animés mais au vu de la qualité d'animation du trailer ça donne envie de regarder l'animé clairement, mais bref tu fais comme tu veux, moi en tout cas ça m'a bien spoiler mais pas grave
    yanssou posted the 07/07/2026 at 10:57 PM
    echizen Je sais bien tkt pas, les gens vont plus aller voir le dessin animé que le live action tout pourri. Et puis franchement ça spoil rien, la série à son début, milieu et fin, ça fait suite mais c'est plus des nouvelles aventures.
    legend83 posted the 07/08/2026 at 05:49 AM
    bladagun Regarde la séquelle dans ce cas. "Legend of Korra", suite logique sortie entre 2012 et 2014. Animation et visuel magnifique qui n'a pas vieilli. Juste à retenir que sur les 4 saisons seulement les 2 dernières avaient été validé ensemble par Nickelodeon qui possédaitla licence, donc pas moyen d'organiser un scénario sur 4 saisons, il faut retenir cela et plutôt les prendre en individuel, même si ça s'aligne plutôt bien.
    e3ologue posted the 07/08/2026 at 01:51 PM
    Rasengan à la fin

    Ça donne grave envie, et quand on voit certains combat de la Saison 3 de Korra y a moyen de faire un truc de fou.

    legend83 Ce qui est drole c'est avec Korra c'est qu'en terme de qualité d'écriture et d'animation ça oscille entre de l'incroyable et du mauvais.
    A titre perso j'adore la saison 1 pour l'ambiance et la 3 pour le scénario et les combats, là où je trouve la 4 bancale et la 2 catastrophique.
    legend83 posted the 07/08/2026 at 04:06 PM
    e3ologue Oui je comprends. Et en même temps je me souviens de la saison 2 pour les 2 épisodes incroyables sur l'origine de l'Avatar Wan. Extraordinaire.

    Le méchant de la saison 4 Kuvira, était moyen mais je trouvais que cela abordait bien certains sujets comme la PTSD. D'ailleurs le personnage de Korra a de mon avis été injustement decrié quand en même temps c'est un personnage qui a eu une évolution excellente. Entre la saison 1 et 4 on a vraiment pas la même personne.

    Enfin bref, j'ai hâte de voir dans 2 semaines le trailer de ASH.
    Visiblement Korra va encore avoir des ennuis vu ce qui est mis en place pour le soft reboot d'Avarar Seven Havens, même si je suis persuadé que c'est un false flag. (Note: apparemment ASH prends place longtemps après Korra bien que ce soit l'Avatar suivant, et l'Avatar serait maintenant vu comme un destructeur à cause d'un événement apocalyptique du temps de Korra)
    e3ologue posted the 07/08/2026 at 04:42 PM
    legend83 L'histoire du premier avatar est sympa, mais je trouve aussi que ça casse un truc de l'expliquer.
    On est d'accord, j'adore Korra en tant que personnage.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo