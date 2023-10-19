Enfin une bande annonce pour le film d'animation Avatar Aang le dernier maitre de l'air qui fait suite à la série d'origine, après les leaks et une sortie au cinéma annulée, le long métrage arrive finalement ce 25 juillet sur Paramount+, ce trailer arrive pile au moment de la sortie Blu Ray de la série le 8 juillet.
SynopsisCe nouveau film, inspiré de la série animée créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, met en scène l’Avatar Aang, le dernier maître de l’air au monde, qui découvre l’existence d’un pouvoir ancestral susceptible de sauver sa culture de l’extinction. Avec l’aide de ses amis, il se lance dans une quête à travers le monde pour le retrouver avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains et ne menace de bouleverser la paix pour laquelle ils ont tout sacrifié.
La série est animée par un studio français "Chouette".
Le film Avatar Aang quand à lui avait déjà leak en Avril dernier, suite au piratage d'une entreprise liée à Paramount. Le film est visuellement sublime ! Donc il ne faut pas hésiter à le regarder, même si Paramount continue de maltraiter la série.
J'ai jamais regardé la série animé, l'animation ne m'attire pas plus que ça mais ce film a l'air ouf
Ça donne grave envie, et quand on voit certains combat de la Saison 3 de Korra y a moyen de faire un truc de fou.
legend83 Ce qui est drole c'est avec Korra c'est qu'en terme de qualité d'écriture et d'animation ça oscille entre de l'incroyable et du mauvais.
A titre perso j'adore la saison 1 pour l'ambiance et la 3 pour le scénario et les combats, là où je trouve la 4 bancale et la 2 catastrophique.
Le méchant de la saison 4 Kuvira, était moyen mais je trouvais que cela abordait bien certains sujets comme la PTSD. D'ailleurs le personnage de Korra a de mon avis été injustement decrié quand en même temps c'est un personnage qui a eu une évolution excellente. Entre la saison 1 et 4 on a vraiment pas la même personne.
Enfin bref, j'ai hâte de voir dans 2 semaines le trailer de ASH.
Visiblement Korra va encore avoir des ennuis vu ce qui est mis en place pour le soft reboot d'Avarar Seven Havens, même si je suis persuadé que c'est un false flag. (Note: apparemment ASH prends place longtemps après Korra bien que ce soit l'Avatar suivant, et l'Avatar serait maintenant vu comme un destructeur à cause d'un événement apocalyptique du temps de Korra)
On est d'accord, j'adore Korra en tant que personnage.