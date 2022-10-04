accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Vos jeux de la semaine ?
group information
8
Likes
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
06/28/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
215
visites since opening :
777270
subscribers :
3
bloggers :
1
kevisiano
(creator)
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
more members
Vos jeux de la semaine ?
Maintenant que les températures ont diminué
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 06/28/2026 at 08:29 AM by
kevisiano
comments (
7
)
kujiraldine
posted
the 06/28/2026 at 08:31 AM
Starfox 64 remake et juste avent Yoshi sur Switch 2.
J'ai préféré épargner mes consoles et le PC.
kakazu
posted
the 06/28/2026 at 08:34 AM
FF7 remake sur PC, enfin chopé en solde sur steam avec le rebirth
zekk
posted
the 06/28/2026 at 08:38 AM
Je ne peux toujours pas relancer la ps5 ( comme beaucoup je suppose) du coup sur Switch, j'ai relancé deux de mes RPG préférés de ces dernières années.
SMT Vengeance sur lequel, je pense je retournerai souvent ! et Chained echoes pour faire le DLC
ziggourat
posted
the 06/28/2026 at 08:45 AM
Du FFVII rebirth S2 entre deux moments de fraîcheur
roivas
posted
the 06/28/2026 at 08:50 AM
Terminé RE Village sur PC & Xenoblade Chronicles X sur Switch 2, j'ai commencé StarFox Remake qui est vraiment très beau & avec une superbe BO & The Thaumaturge sur PC.
Toujours sur Starfield commencé le nouveau DLC
aozora78
posted
the 06/28/2026 at 08:54 AM
Hello et bon dimanche!
Mina The Hollower - PC (j'ai commencé)
REANIMAL - PC (fini)
Overwatch - PC
zanpa
posted
the 06/28/2026 at 09:19 AM
J’ai commencé KCD2 pc 30 euro l’édition royal avec tous les dlc ! Mais avec la chaleur j’ai du mal à lancer le jeu ! Mais ça a l’air sympa
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
J'ai préféré épargner mes consoles et le PC.
SMT Vengeance sur lequel, je pense je retournerai souvent ! et Chained echoes pour faire le DLC
Toujours sur Starfield commencé le nouveau DLC
Mina The Hollower - PC (j'ai commencé)
REANIMAL - PC (fini)
Overwatch - PC