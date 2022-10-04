Vos jeux de la semaine ?
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name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 06/28/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
Maintenant que les températures ont diminué
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    posted the 06/28/2026 at 08:29 AM by kevisiano
    comments (7)
    kujiraldine posted the 06/28/2026 at 08:31 AM
    Starfox 64 remake et juste avent Yoshi sur Switch 2.
    J'ai préféré épargner mes consoles et le PC.
    kakazu posted the 06/28/2026 at 08:34 AM
    FF7 remake sur PC, enfin chopé en solde sur steam avec le rebirth
    zekk posted the 06/28/2026 at 08:38 AM
    Je ne peux toujours pas relancer la ps5 ( comme beaucoup je suppose) du coup sur Switch, j'ai relancé deux de mes RPG préférés de ces dernières années.

    SMT Vengeance sur lequel, je pense je retournerai souvent ! et Chained echoes pour faire le DLC
    ziggourat posted the 06/28/2026 at 08:45 AM
    Du FFVII rebirth S2 entre deux moments de fraîcheur
    roivas posted the 06/28/2026 at 08:50 AM
    Terminé RE Village sur PC & Xenoblade Chronicles X sur Switch 2, j'ai commencé StarFox Remake qui est vraiment très beau & avec une superbe BO & The Thaumaturge sur PC.
    Toujours sur Starfield commencé le nouveau DLC
    aozora78 posted the 06/28/2026 at 08:54 AM
    Hello et bon dimanche!

    Mina The Hollower - PC (j'ai commencé)
    REANIMAL - PC (fini)
    Overwatch - PC
    zanpa posted the 06/28/2026 at 09:19 AM
    J’ai commencé KCD2 pc 30 euro l’édition royal avec tous les dlc ! Mais avec la chaleur j’ai du mal à lancer le jeu ! Mais ça a l’air sympa
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