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Dragon Ball Xenoverse 3
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name : Dragon Ball Xenoverse 3
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Dimps
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 06/23/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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articles : 572
visites since opening : 1139253
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Dragon Ball Xenoverse 3 : nouveau trailer
JV


Bandai Namco dévoile une nouvelle bande-annonce pour Dragon Ball Xenoverse 3, qui lève le voile sur cette nouvelle aventure inédite située quelque part dans l'AGE 1000. On découvre alors West City, une métropole futuriste qui servira de hub aux joueurs. Bulma ainsi que Gamma nous feront une petite visite des lieux dans une nouvelle histoire qui introduira plusieurs personnages originaux créés spécialement pour cet épisode.

Le système de combat présente deux nouvelles mécaniques importantes : le Soul Assist, qui permet d'exécuter des attaques combinées, et le Soul Switch qui offre la possibilité d'emprunter temporairement l'âme et les pouvoirs de personnages emblématiques de la série.

Dragon Ball Xenoverse 3 sortira en 2027 sur Ps5, Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=3TBSJ8dwRr4
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    posted the 06/23/2026 at 02:40 PM by yanssou
    comments (4)
    5120x2880 posted the 06/23/2026 at 02:53 PM
    Je préfère le Tenkaichi 4 non-officiel
    stardustx posted the 06/23/2026 at 02:53 PM
    Mais du coup, si on joue le nouveau perso designé par Toriyama, ça veut dire qu'il n'y a plus de création de personnage si je comprends bien ?
    jp67110 posted the 06/23/2026 at 03:00 PM
    eh ben ca me tente pas du tout pour le moment. la musique dbz fait son effet mais ca ne suffit pas.
    mercure7 posted the 06/23/2026 at 03:41 PM
    Du niveau graphique de Xenoverse 1 PS3 mais en 4K

    Une telle licence, autant de pognon, et aucune ambition malgré un Xenoverse 2 qui a bien fonctionné...

    Pathétique
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