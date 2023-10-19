Bandai Namco dévoile une nouvelle bande-annonce pour Dragon Ball Xenoverse 3, qui lève le voile sur cette nouvelle aventure inédite située quelque part dans l'AGE 1000. On découvre alors West City, une métropole futuriste qui servira de hub aux joueurs. Bulma ainsi que Gamma nous feront une petite visite des lieux dans une nouvelle histoire qui introduira plusieurs personnages originaux créés spécialement pour cet épisode.



Le système de combat présente deux nouvelles mécaniques importantes : le Soul Assist, qui permet d'exécuter des attaques combinées, et le Soul Switch qui offre la possibilité d'emprunter temporairement l'âme et les pouvoirs de personnages emblématiques de la série.



Dragon Ball Xenoverse 3 sortira en 2027 sur Ps5, Xbox Series et Pc.