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Stellar Blade
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name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/19/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 366
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[Figurine] Unboxing - EVE et Tachy par JND Studios
Collection


Je vous rassure, l'unboxing est assuré par JND Studios haha . La centaine d'acheteurs qui ont pu régler devront recevoir leurs figurines d'ici l'automne prochain.

On les avait présenté l'an dernier ici, les figurines d'EVE et de Tachy par JND Studios sont prêtes. Si je vous en reparle c'est grâce à l'unboxing des versions finales, que vous pouvez regarder ci-dessus.

Les comparatifs avec les prototypes montrés l'an dernier :




Tachy perd un peu de charme sur la forme de son visage, mais les 2 personnages gagnent un effet métalique sur leur tenue ce qui rend notamment EVE plus fidèle à son apparence in-game.

Malgré le prix premium de 3900$, les 2 figurines étaient parties comme des petits pains. Le mois dernier JND Studios et SHIFT UP avaient annoncé les figurines de Raven et Lily pour 2027, elles aussi en rupture de stock dès la mi-journée de l'ouverture des précommandes.

Bonus : Kim Hyung Tae qui fait sa tournée de présentation privée du prochain Stellar Blade: BLOOD RAIN, ici avec le PDG chinois de Kuro Games, Solon Lee.

    tags : shift up stellar blade
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    suzukube, mercure7, mwaka971
    posted the 06/17/2026 at 09:30 PM by masharu
    comments (2)
    suzukube posted the 06/17/2026 at 09:47 PM
    Quand je serais riche
    fritesmayo76 posted the 06/17/2026 at 10:41 PM
    Sympa. Si seulement Prime 1 pouvait avoir la même qualité de cheveux sur leur gamme Street 6
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