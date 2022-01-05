Collection





Je vous rassure, l'unboxing est assuré par JND Studios haha. La centaine d'acheteurs qui ont pu régler devront recevoir leurs figurines d'ici l'automne prochain., les figurines d'EVE et de Tachy par JND Studios sont prêtes. Si je vous en reparle c'est grâce à l'unboxing des versions finales, que vous pouvez regarder ci-dessus.Les comparatifs avec les prototypes montrés l'an dernier :Tachy perd un peu de charme sur la forme de son visage, mais les 2 personnages gagnent un effet métalique sur leur tenue ce qui rend notamment EVE plus fidèle à son apparence in-game.Malgré le prix premium de 3900$, les 2 figurines étaient parties comme des petits pains. Le mois dernier JND Studios et SHIFT UP avaient annoncé les figurines de Raven et Lily pour 2027, elles aussi en rupture de stock dès la mi-journée de l'ouverture des précommandes.Bonus : Kim Hyung Tae qui fait sa tournée de présentation privée du prochain Stellar Blade: BLOOD RAIN, ici avec le PDG chinois de Kuro Games, Solon Lee.