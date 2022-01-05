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Annoncée avec "Dead or Alive 7" au dernier State of Play, la version définitive "Last Round" de Dead or Alive 6 prévu pour le 25 juin proposera tous les combattants dont Tamaki à l'exception des 2 collaborations SNK. C'est donc maintenant confirmé que Mai Shiranui et Kula Diamond de The King of Fighters reviennent dans le casting pour un ultime DLC le même jour que la sortie du jeu.Notez que contrairement aux DLC de DOA6 qui peuvent être transférés vers DOA6LR, Mai Shiranui et Kula Diamond (ainsi que leur costumes) ne peuvent pas être transférées.Koei Tecmo présente également une amélioration des visuals des stages nommée "OBORO", le premier stage "Lost Paradise" pourra être joué avec ces améliorations.