profile
Dead or Alive 6
2
Likers
name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/01/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 321
visites since opening : 713243
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Mai Shiranui et Kula Diamond reviennent en DLC dans DOA6 Last Round
Actualité


Annoncée avec "Dead or Alive 7" au dernier State of Play, la version définitive "Last Round" de Dead or Alive 6 prévu pour le 25 juin proposera tous les combattants dont Tamaki à l'exception des 2 collaborations SNK. C'est donc maintenant confirmé que Mai Shiranui et Kula Diamond de The King of Fighters reviennent dans le casting pour un ultime DLC le même jour que la sortie du jeu.

Notez que contrairement aux DLC de DOA6 qui peuvent être transférés vers DOA6LR, Mai Shiranui et Kula Diamond (ainsi que leur costumes) ne peuvent pas être transférées.

Koei Tecmo présente également une amélioration des visuals des stages nommée "OBORO", le premier stage "Lost Paradise" pourra être joué avec ces améliorations.
    tags : snk kof koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 05/01/2026 at 09:17 AM by masharu
    comments (7)
    guiguif posted the 05/01/2026 at 09:30 AM
    Les fameuses versions définitives pas définitives
    grospich posted the 05/01/2026 at 09:39 AM
    J'imagine la gueule des gens qui ont payé ces DLC sur DOA6 et doivent repasser à la caisse pour pouvoir de nouveau jouer avec.
    burningcrimson posted the 05/01/2026 at 09:52 AM
    Mai et Kula sont plus belles que jamais dans ce jeu
    akiru posted the 05/01/2026 at 09:55 AM
    grospich Non mais c'est ca. Les gens continuaient déjà de jouer a DOA 6 en ligne et ils sont content de payer le même jeu une deuxième fois
    abookhouseboy posted the 05/01/2026 at 10:22 AM
    burningcrimson gaming is healing
    burningcrimson posted the 05/01/2026 at 10:24 AM
    abookhouseboy
    terikku posted the 05/01/2026 at 10:30 AM
    On est plus proche du patch note à 40€ qu'autre chose, vraiment une honte cette nouvelle version, t'es à l'evo c'est l'endroit parfait pour parler d'éventuelle nouvelle mécanique de jeu ou de nouveau perso stages mode de jeu (tag mode ? ) , rollback oui ou non ? et tous ce que tu as à annoncé c'est des perso qu'on avait sur la version précédente ... Content qu'elles soit toujours là hein (surtout Mai) mais ils prennent les joueurs pour des cons. Je suis resté stun un moment quand j'ai vu la news tellement c'est absurde. Vivement DOA7 parce que DOA6 c'est vraiment le pire jeu de la licence de très loin, entre le jeu lui même qui est une régression à DOA5 et la communication autour faut rester solide sur ses appuis en tant que fan
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo