Annulée en 2024 par la Warner Bros, le film Coyote vs ACME qui mélange animation et prises de vues réelles à la manière de Qui veut la peau de Roger Rabbit est miraculeusement ressuscité par le distributeur Ketchup Entertainment.
Le film sortira le 26 aout au cinéma.
SynopsisUn avocat humain malchanceux accepte comme client le personnage des Looney Tunes, Vil Coyote. Ce dernier souhaite intenter un procès contre ACME pour ses produits défectueux. L'avocat découvre bientôt que son ancien patron représente la société.