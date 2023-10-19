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Manga - Verse
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title : Actu anime / manga et bien plus !
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 04/22/2026
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Coyote vs ACME / BA
AnimLand


Annulée en 2024 par la Warner Bros, le film Coyote vs ACME qui mélange animation et prises de vues réelles à la manière de Qui veut la peau de Roger Rabbit est miraculeusement ressuscité par le distributeur Ketchup Entertainment.

Le film sortira le 26 aout au cinéma.


Synopsis Un avocat humain malchanceux accepte comme client le personnage des Looney Tunes, Vil Coyote. Ce dernier souhaite intenter un procès contre ACME pour ses produits défectueux. L'avocat découvre bientôt que son ancien patron représente la société.
https://www.youtube.com/watch?v=H-43VeYGiPM
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    nicolasgourry, 22, stardustx
    posted the 04/22/2026 at 07:28 PM by yanssou
    comments (3)
    nicolasgourry posted the 04/22/2026 at 07:30 PM
    J'attendais justement la bande annonce
    bennj posted the 04/22/2026 at 07:35 PM
    Trop content qu'il sorte, c'était pas gagné...
    churos45 posted the 04/22/2026 at 08:15 PM
    Franchement ça a l'air sympa
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