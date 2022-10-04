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Vos jeux de la semaine ?
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kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
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moijuliefr
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bourbon
,
torotoro59
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opthomas
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burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
04/19/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
205
visites since opening :
712241
subscribers :
3
bloggers :
1
kevisiano
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lt93
kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
Sorry pour la semaine dernière !
tags :
2
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Who likes this ?
killia
,
kevinmccallisterrr
posted the 04/19/2026 at 07:31 AM by
kevisiano
comments (
27
)
sonilka
posted
the 04/19/2026 at 07:35 AM
Pragmata. Si certains hésitent, honnêtement il ne faut pas. D'autant plus qu'à ce prix, le risque est vraiment très limité.
kirk
posted
the 04/19/2026 at 07:42 AM
REquiem. Vite torché et pas vraiment transcendant. DOOM (1993) un classique. Et enfin Pragmata qui est franchement sympas. D'ailleurs j'y retourne.
ouroboros4
posted
the 04/19/2026 at 07:47 AM
Dragon quest 7 reimagined sur PS5
mrvince
posted
the 04/19/2026 at 07:48 AM
Mouse Pi for Hire. J'adore. Comme cuphead derrière la DA il y'a un vrai bon jeu. Je me régale.
thejoke
posted
the 04/19/2026 at 08:01 AM
Neon inferno, si vous aimez les run and gun et le pixel art, foncez
ziggourat
posted
the 04/19/2026 at 08:10 AM
J'ai pris Skyrim Anniversary sur Switch 2, que je recommence une nouvelle fois, et il n'y a pas à dire, les jeux Bethesda, malgré toutes les critiques que nous pouvons leur reprocher, arrivent à t'immerger dans leur univers de manière magistrale. Skyrim arrive encore parfaitement à te plonger dans son monde, son histoire son lore, avec ses environnements immersif, sa musique incroyable, c'est contemplatif, prenant, je prends encore mon pied 15 ans après sa sortie initiale, c'est fou. Et même encore aujourd'hui, je suis admiratif devant tant d'interaction, chaque pnj est programmé pour vivre sa vie, ils interagissent entre eux, le moteur physique est encore impressionnant aujourd'hui, bref, c'est vraiment un bijou ce jeu
Et en parallèle évidemment, je suis sur Pragmata, et je rejoins les joueurs au dessus, il est top, surprenant et original. C'est un excellent jeu d'action. Capcom est en grande santé en ce début d'année
cyr
posted
the 04/19/2026 at 08:26 AM
Fallout 4... a défaut d'avoir un autre jeux qui m'occupe longuement (de longue partie) mais a force de chercher des zones nouvelles, j'en trouve plus des masses ....
terminagore
posted
the 04/19/2026 at 08:30 AM
Starfield. Et après un début très mollasson, je commence à retrouver l’esprit des jeux Bethesda. Je rejoins à cet égard le commentaire précédent sur Skyrim, même si Starfield a le handicap de ne pas avoir un open world en un seul tenant. Mais tu sens quand même l’énorme boulot derrière, même si demeure cette impression de revoir une philosophie qui n’a pas beaucoup bougé sur plein de choses.
churos45
posted
the 04/19/2026 at 08:45 AM
J'ai fait Minishoot Adventure, un Zelda-like mais en mode twin-stick shooter. J'ai adoré, j'ai pas vu le temps passer.
shinz0
posted
the 04/19/2026 at 09:02 AM
churos45
pareil excellent jeu
Chaud les courses contre les minis modules
linkart
posted
the 04/19/2026 at 09:04 AM
Captain Spirit et Life Is Strange 2, très touchants !
jaune
posted
the 04/19/2026 at 09:05 AM
Toujours Crimson Desert, presque 180h et je suis au chapitre 8 c'est vraiment une bombe ce jeu. Et toujours du GT7.
Hâte de Forza Horizon 6 même si mes attentes ont diminué.
zekk
posted
the 04/19/2026 at 09:18 AM
toujours crimson desert
liquidsnake66
posted
the 04/19/2026 at 09:21 AM
Gears reloaded
badeuh
posted
the 04/19/2026 at 09:25 AM
PS5 : Nioh 3
Switch : PoP TLC, DQXI S
Switch 2 : MKW, pokopia
J'attends Saros.
churos45
Est ce que tu conseillerais de prendre la version physique ?
jenicris
posted
the 04/19/2026 at 09:39 AM
PS5 : Pragmata
PC : Left 4 Dead 2
icebergbrulant
posted
the 04/19/2026 at 09:42 AM
Depuis un mois, toujours sur l’excellent Kingdom Come Deliverance 2, c’est mon Crimson Desert
marchand2sable
posted
the 04/19/2026 at 09:52 AM
5H de jeu sur
PRAGMATA
Une tuerie, je fouille tout et je récupère tout.
pcverso
posted
the 04/19/2026 at 10:02 AM
Crimson desert , star citizen et squad
yanssou
posted
the 04/19/2026 at 10:22 AM
Retour sur Clair Obscur, toujours un plaisir monumental.
churos45
posted
the 04/19/2026 at 10:29 AM
shinz0
c'est vrai mais dès que tu comprend le truc de chaque course ça va
badeuh
oui pourquoi pas, ça reste un bon jeu de 8-12h, voir peut-être 15h en difficile pour le 100%. Je connais pas le prix du physique mais normalement on en a pour son argent (si on y adhère)
judgedredd
posted
the 04/19/2026 at 10:32 AM
Absolum et Styx sur Xbox X
Prochain Mouse Pi for hire
vohmp
posted
the 04/19/2026 at 10:49 AM
yakuza 8
Pragmata mais jouer qu'une 1h pour le moment.
killia
posted
the 04/19/2026 at 11:26 AM
Don’t be sorry bro.
J’ai fait une rechute E33 Clair Obscur. 3h de jeu et mon coeur se soulève d'émotions comme si j'y jouais pour la première fois et que je découvrais lz scénario. La puissàce de ce jeu.
J’ai aussi passé une bonne dizaine d'heures sur Pragmata, j’aime tellement sa DA, son gameplay et la relation entre Hugh et Diana.
Certains défis sont un peu hard par contre.
Un peu de Crimson qui sera mon "jeu de la durée", que je vais picorer pendant plusieurs mois.
J’ai laissé une nouvelle chance à Mato Anomalies.
kevinmccallisterrr
posted
the 04/19/2026 at 11:44 AM
Papers, Please
Reanimal (démo)
Phonopolis (démo)
Mario Smash Football
Planet of Lana II (démo)
Kingdom Two Crowns (coop)
Animal Crossing: New Horizons
magneto860
posted
the 04/19/2026 at 11:57 AM
J'ai démarré God of War 2018.
Après Astro Bot et Clair Obscur, je découvre les Goty cette année.
edarn
posted
the 04/19/2026 at 12:15 PM
~ Final Fantasy Pixel Remaster IV
~ Palworld
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Et en parallèle évidemment, je suis sur Pragmata, et je rejoins les joueurs au dessus, il est top, surprenant et original. C'est un excellent jeu d'action. Capcom est en grande santé en ce début d'année
Chaud les courses contre les minis modules
Hâte de Forza Horizon 6 même si mes attentes ont diminué.
Switch : PoP TLC, DQXI S
Switch 2 : MKW, pokopia
J'attends Saros.
churos45 Est ce que tu conseillerais de prendre la version physique ?
PC : Left 4 Dead 2
Une tuerie, je fouille tout et je récupère tout.
badeuh oui pourquoi pas, ça reste un bon jeu de 8-12h, voir peut-être 15h en difficile pour le 100%. Je connais pas le prix du physique mais normalement on en a pour son argent (si on y adhère)
Prochain Mouse Pi for hire
Pragmata mais jouer qu'une 1h pour le moment.
J’ai fait une rechute E33 Clair Obscur. 3h de jeu et mon coeur se soulève d'émotions comme si j'y jouais pour la première fois et que je découvrais lz scénario. La puissàce de ce jeu.
J’ai aussi passé une bonne dizaine d'heures sur Pragmata, j’aime tellement sa DA, son gameplay et la relation entre Hugh et Diana.
Certains défis sont un peu hard par contre.
Un peu de Crimson qui sera mon "jeu de la durée", que je vais picorer pendant plusieurs mois.
J’ai laissé une nouvelle chance à Mato Anomalies.
Reanimal (démo)
Phonopolis (démo)
Mario Smash Football
Planet of Lana II (démo)
Kingdom Two Crowns (coop)
Animal Crossing: New Horizons
Après Astro Bot et Clair Obscur, je découvre les Goty cette année.
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